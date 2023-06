Iserlohn: Darum schließt die Wohngeldstelle eine Woche lang

Die Wohngeldstelle in Iserlohn braucht derzeit für die Bearbeitung eines Antrages etwa 25 Wochen. Jetzt reagiert die Stadt.

Iserlohn. Die Wohngeldstelle der Stadt Iserlohn muss für eine Woche schließen. Mitarbeiter sind nicht erreichbar. Darum ist der Schritt notwendig.

Die Wohngeldstelle der Stadt Iserlohn wird in der letzten Juni-Woche (26. bis 30. Juni) komplett geschlossen bleiben. In diesem Zeitraum werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht telefonisch erreichbar sein. Eingehende E-Mails oder Briefe werden erst nach der Schließung bearbeitet.

+++ Lesen Sie auch: Apotheker-Streik in Iserlohn: Dieser Notdienst ist geöffnet +++

Hintergrund dieser Maßnahme ist ein erhöhtes Antragsaufkommen seit Inkrafttreten der Wohngeldnovelle Anfang 2023. Aktuell beträgt die durchschnittliche Zeit bis zur Bearbeitung eines Antrages etwa 25 Wochen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Schließungswoche dazu nutzen, die eingegangenen Wohngeldanträge konzentriert abzuarbeiten.

Zu viele Akten sind in der Wohngeldstelle zu bearbeiten

In diesem Zusammenhang bittet die Stadt Iserlohn alle Antragstellenden oder andere Interessierte darum, von Sachstandsanfragen bis auf Weiteres abzusehen. „Der Wunsch nach Information ist natürlich verständlich. Gleichwohl ist es aktuell so, dass das Team der Wohngeldstelle wegen der Vielzahl der Anfragen teilweise mehrere Stunden täglich gebunden ist, so dass diese Zeit wiederum nicht für die Antragsbearbeitung genutzt werden kann“, bittet die Leiterin des Bereiches Soziales, Burcu Öcaldi, um Verständnis für die Entscheidung zur einwöchigen Schließung. Im Sozialausschuss erklärte sie, dass derzeit eine Bearbeitungszeit von vier bis fünf Monaten für neue Anträge gilt. „Die Akten stapeln sich und Informationen zum aktuellen Sachstand sind uns nicht möglich“, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn