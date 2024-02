Iserlohn: Das „Checkpoint“ wird 18 und der Papa lässt los

Timon Tesche an der Theke „seines“ Jugendcafés in Iserlohn: Am 21. Februar wird er verabschiedet.

Iserlohn Timon Tesche verlässt nach 18 Jahren die Versöhnungs-Kirchengemeinde und übernimmt eine neue Aufgabe am Oikos-Institut der Landeskirche in Dortmund.

Das Gewusel im Iserlohner „Lichtblick“ wird ihm wohl am meisten fehlen, sagt Timon Tesche. Dieses pralle Leben, das da jeden Tag auf dem Weg zu seinem Büro in der oberen Etage auf ihn einprasselt. „Man weiß dann, wofür man das alles macht, und das gibt einem viel Kraft.“ Auch beim Besuch der Heimatzeitung ist kaum ein Durchkommen – ein ganzer Haufen Kinder hängt ihm am Rockzipfel und will etwas zeigen oder erzählen. Und man fragt sich jedes Mal, warum überhaupt so viele Kinder hier sind, warum so viele offensichtlich irgendwie durchs Raster fallen und sich hier am besten aufgehoben fühlen, wo sie ein Mittagessen bekommen und jemand mit ihnen Hausaufgaben macht und spielt. Wie kann man diesen Kindern helfen? Und den Jugendlichen, den Geflüchteten und allen anderen, die in der südlichen Innenstadt rund um die Oberste Stadtkirche – einem ausgewiesenen sozialen Brennpunkt – dringend Hilfe brauchen? Und wie kann das alles überhaupt mit größtenteils ehrenamtlichen Kräften funktionieren?

Fragen, die auch Timon Tesche viele Jahre lang schwer beschäftigt haben, die er nun aber so langsam loslassen und weitergeben kann. Der 50-Jährige gibt „seinen“ Checkpoint in jüngere Hände und verlässt den „Lichtblick“ – beruflich jedenfalls. „Ich bleibe mit meiner Familie in Iserlohn und werde auch zukünftig ehrenamtlich dabei sein“, sagt er. Am 1. März tritt er aber eine neue Stelle im Oikos-Institut für Mission, Ökumene und Weltverantwortung der Landeskirche in Dortmund an.

Lange und gut vorbereitete Übergabe

Der Schritt sei lange gereift und gut vorbereitet. Das Jugendcafé „Checkpoint“ und alles, was an der Obersten Stadtkirche entstanden sei, sei sehr eng mit seiner Person verbunden und es sei wichtig, irgendwann den Absprung zu schaffen und den Staffelstab weiterzugeben. Jetzt werde das „Checkpoint“ 18 Jahre alt und damit volljährig – ein guter Zeitpunkt, um es an die nächste Generation zu übergeben. Ein Jahr lang habe er die Übergabe vorbereitet, bevor er sich auf die Suche nach einer neuen Stelle für sich gemacht hat. Das Leitungsteam mit Katharina Schöttler an der Spitze werde nun jünger und weiblicher. Bei der Geburtstags-Gala des „Checkpoint“ am 21. Februar im Parktheater soll das neue Team vorgestellt werden (siehe Infokasten).

Die nächste Generation übernimmt Am Mittwoch, 21. Februar, um 18 Uhr feiert das Checkpoint seinen 18. Geburtstag mit einer Gala im Parktheater. Dabei wird Timon Tesche verabschiedet und das neue Leitungsteam vorgestellt. Kostenlose Eintrittskarten sind im Jugendcafé Checkpoint im Lutherhaus, im Gemeindebüro der Versöhnungs-Kirchengemeinde oder per Mail an geburtstagsgala@bewegt-iserlohn.de (bitte Personenzahl angeben) erhältlich. Anstelle des Eintritts freut sich das Team über eine Geburtstagsspende: Ev. Kirchenkreis Iserlohn, DE23 3506 0190 2001 1690 52 (KD-Bank), VwZ: Checkpoint Geburtstag

Das, was in den vergangenen 18 Jahren rund um die Oberste Stadtkirche entstanden ist, kann man durchaus einzigartig nennen, was viele Besucher aus ganz Deutschland und Österreich belegen, die sehen wollen, wie eine lebendige Kirche mitten in der Stadt aussehen kann. „Auch ich kenne nur wenige Beispiele, wie eine Gemeinde in ähnlichem Umfang eine Stadt prägt“, sagt Tesche.

Öffnung der Gemeinde für alle in der Stadt

Ausgangspunkt sei im Sommer 2006 der Wunsch der damaligen Pfarrer Udo Schulte und Andres Michael Kuhn gewesen, die Gemeinde einerseits spirituell zu verdichten für alle diejenigen, die es wirklich ernst nehmen mit dem Glauben, und auf der anderen Seite sozial zu öffnen für alle in der Stadt, ganz gleich, welcher Religion sie angehören. Das war mutig und ging nicht ohne Widerstände. Ebenso mutig war im Sommer 2006 die Anstellung von Timon Tesche. Schon das Konstrukt, das vorsah, die Stelle größtenteils direkt über Spenden aus der Gemeinde zu finanzieren, war neu, hat aber sehr gut funktioniert.

Und inhaltlich bekam der neue Jugendreferent vollkommen freie Hand. „Mach das, was dir Gott aufs Herz legt“, haben die Pfarrer zu ihm gesagt, und er konnte selbst schauen, wo der größte Bedarf lag. Erste Amtshandlung: Die Tür öffnen, Schwellen abbauen und die Leute einladen. Das „Checkpoint“ im Lutherhaus war geboren und hatte riesigen Erfolg. Manchmal seien 120 Jugendliche, größtenteils, mit Migrationshintergrund – „und ich stand ganz alleine mittendrin“, erinnert sich Tesche an die Anfänge. „Ich kam vom Dorf. Wäre die Stelle damals so ausgeschrieben gewesen, hätte ich mich nie beworben.“ In der Praxis und in der Begegnung mit den Menschen sei dann aber vieles selbstverständlich geworden. Und dieser interreligiöse Dialog hätte auch bei ihm einige Grenzen verschoben: „Einige Moslems sind mir sehr viel näher geworden als so mancher christlicher Würdenträger.“

Aus der One-Man-Show der Anfangszeit ist schnell ein Riesenbetrieb geworden. Die Jugendarbeit im „Checkpoint“, die umfangreiche Sozialarbeit im „Lichtblick“ und die Flüchtlingshilfe haben sich unter dem Dach des Vereins „LebensWert“ zusammengeschlossen, wo Timon Tesche das Leitungsteam anführt. Dazu kommen weitere soziale Projekte wie der soziale Co-Workingspace „Frohet Schaffen“ oder die Sozialarbeit Tür an Tür mit armen Menschen im Hochhaus Peterstraße. 14 Hauptamtliche verteilt auf zehn Stellen gibt es inzwischen plus FSJler und Praktikanten. 25 Leute zählt das Team derzeit. Vieles sei entstanden, einfach weil Menschen gekommen sind und eine gute Idee hatten, sagt Tesche. „Wir haben dann versucht, das zu ermöglichen.“ Die Finanzierung von immer neuen Projekten über wechselnde Fördertöpfe wurde zu einer seiner Hauptaufgaben. Dass es dabei immer nur befristete Verträge gibt, verlange die ständige Bereitschaft des Teams, immer wieder neue Themen und Projekte anzugehen.

Die Gemeinde habe all das immer mitgetragen, was der Vater von vier Kindern sehr zu schätzen weiß. Und das wünscht er sich auch für die Zukunft. „Wir müssen auch zukünftig Ermöglicher guter Ideen sein.“ Was sich Timon Tesche auch wünscht, ist, dass sich diese Kultur der Beteiligung, dieses Aktivwerden und Helfen ohne große bürokratische Hürden, noch viel weiter in der Gesellschaft ausbreitet. „Die Haltung ,Das müssten aber eigentlich andere machen‘ hilft uns nicht weiter.“

Haltung hat bei Timon Tesche immer auch mit Glauben zu tun. „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ lautet die diesjährige Jahreslosung der Evangelischen Kirche, und Tesche sieht diesen Satz durchaus als Motto für seine Arbeit der letzten 18 Jahre. Anlässe, um frustriert oder enttäuscht zu sein, habe es viele gegeben. An Weihnachten sei beispielsweise erneut eingebrochen worden – vermutlich von Menschen, die im „Checkpoint“ ein und aus gegangen sind und Unterstützung bekommen haben. „Man könnte da sehr wütend werden. Es ist aber unser Auftrag, daraus zu lernen und den Menschen trotzdem liebevoll zu begegnen.“

In seiner neuen Stelle wird er sich noch stärker als zuvor mit der Frage beschäftigen, wie man die Botschaft der Bibel so transportieren kann, dass sie auch bei den Menschen ankommt, die nicht kirchlich sozialisiert sind. „Wir müssen bei den Menschen sein. Da liegt stärker als früher die Zukunft der Kirche. Die Institutionen werden immer schwächer. Umso stärker wächst der Bedarf. Die Gesellschaft spaltet sich, und es geht darum, die Bibel in die Risspunkte zu bringen, weil sie da sehr viel zu sagen hat.“ Und mit Blick auf die vielen aktuellen Krisen und Bedrohungen sagt er: „Das, was uns Angst macht, ist nicht so groß wie die Bibel.“

