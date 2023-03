Iserlohn: Das erwartet Gäste beim Poetry Slam im Parktheater

Iserlohn. Große Gedichtkunst gibt es im Parktheater in Iserlohn beim Poetry Slam. Freiwillige sind willkommen, aber auch die großen der Szene sind zu Gast.

Dichterwettstreit – ein Titel, den die teilnehmenden Künstler gar nicht mögen. „Poetry Slam“ (von englisch Poetry: Dichtung und Slam: Knall/Kampf) komme wesentlich frischer und entstaubter daher, so die Ansicht. Gemeint ist in beiden Fällen dasselbe: Ein Wettbewerb, bei dem Menschen mit selbst geschriebenen Texten innerhalb eines festen Zeitrahmens gegeneinander antreten. Inhaltliche Vorgaben gibt es keine. Danach bewertet eine vom Publikum gewählte Jury den Auftritt auf einer Skala von eins bis zehn, Sieger ist die Künstlerin oder der Künstler mit den meisten Punkten. Seit 2016 ist die Kunstform sogar ganz offiziell als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt. Jetzt kommt sie nach Iserlohn.

„Das Sauerland und ganz besonders Iserlohn sind bislang eine Poetry-Slam-Wüste – und das wollen wir ändern“, sagt Jan Schmidt, der die Veranstaltung am Mittwoch, 22. März, um 20 Uhr im Parktheater nicht nur moderieren wird, sondern zusammen mit seinem Partner Andreas Klein eine bundesweite Slam-Reihe (Instagram: slam_kultur) auf die Bühne stellen will.

Früher Poetry Slam bei Fuchs+Hase in Iserlohn

Die Waldstadt hat der Bochumer in guter Erinnerung: „Vor Jahren gab es im Restaurant ,Fuchs+Hase’ Poetry Slam, bei dem ich selbst aufgetreten bin, aber leider ist der Veranstalter weggezogen und das Ganze ist eingeschlafen.“ Im Rahmen des „Kulturrucksack NRW“ unterrichtete Schmidt IserlohnerSchülerinnen und Schüler im Slammen.

Die Waldstädter seien ein begeisterungsfähiges Publikum, das sich gerne gut unterhalten lasse und neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen sei, lobt Schmidt. Denn: „Bei einem Poetry Slam kann auf der Bühne alles passieren: Das geht von romantischer Lyrik, über Kabarett und Satire bis zu Gesellschaftskritik“, weiß Schmidt.

Das ist beim Poetry Slam im Parktheater erlaubt

Die Künstler seien in ihrer Darbietung frei, von wenigen Einschränkungen abgesehen, wie Schmidt erklärt: „Bei Texten, die andere Menschen diskriminieren oder verletzen, schreite ich sofort ein. Solchen Menschen geben wir keine Plattform.“ Außerdem gilt: Gesang darf nur kurzzeitig im Vortrag vorkommen, Verkleidungen sind nicht erlaubt und das Zeitlimit von sechs Minuten darf auch nicht überschritten werden.

Die Bewertung der Slammer findet durch das Publikum statt. Foto: Réne Achenbach / IKZ

Auch über das Thema „Plagiate“ – nicht erst in letzter Zeit im Literatur-Betrieb gar nicht mal so selten – haben sich die Veranstalter Gedanken gemacht: „Wir kennen die Szene und ihre Texte sehr gut, das würde uns auffallen, wenn jemand vom anderen abschreibt.“

Deutsche Meister und NRW-Siegerin auf der Bühne

Zum Auftritt im Parktheater bringt Jan Schmidt eine Gruppe aus befreundeten Poetry Slammern mit – allesamt die besten ihres Fachs. Mit dabei: Friedrich Herrmann, deutschsprachiger Meister Poetry Slam, Lisa Pauline Wagner, deutschsprachige Vize-Meisterin und frisch gekürte Berlin/Brandenburg-Meisterin, Benjamin Poliak, amtierender NRW-Meister, Luca Swieter, bekannt aus Ladies Night.

„Wir haben diese Top-Leute ganz bewusst ausgesucht, um das Format in Iserlohn zu etablieren. Das ist Poetry Slam auf Höchstniveau“, verspricht Jan Schmidt. Damit weiche man zwar vom sogenannten „Offene-Liste“-System ab, bei dem jeder ohne Voranmeldung die Bühne betreten kann, aber Freiwillige sind auch in Iserlohn willkommen: „Wenn sich jemand bei uns meldet, dann kann er am Mittwoch natürlich mit auf die Bühne“, so Schmidt.

Längst nicht mehr nur junge Leute im Publikum

Der Vorstellung, dass zu einem Poetry Slam nur junge Zuschauer kommen, erteilt er eine Absage: „Das Publikum ist sehr gemischt – jeder, der Lust auf geistreiche Unterhaltung hat, ist bei uns richtig.“ Schmidt ist zuversichtlich, die Iserlohner auf seiner Seite zu haben: Die nächste Veranstaltung im Herbst ist schon geplant.

Karten für den Poetry Slam im Parktheater gibt es bei der Stadtinformation Iserlohn am Bahnhofsplatz, beim Kulturbüro oder im Internet unter parktheater-iserlohn.de.

