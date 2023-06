Nach den ersten Festivals im Ortlohnpark findet das „SlifeTekk Open-Air FestivaL“ jetzt am Seilersee in Iserlohn statt.

Festival Iserlohn: Das erwartet Techno-Fans am 3. Juni am Seilersee

Iserlohn. Beim SlifeTekk Open-Air Festival gibt es am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 0 Uhr Techno-Musik und Party-Stimmung. Die Acts und wo es Tickets gibt.

In der Frühlingssonne tanzen und alle Sorgen vergessen: Das versprechen „Chuffer Events“ für ihr Festival am Samstag, 3. Juni. Von 11 bis 0 Uhr lockt dann das „SlifeTekk Open-Air Festival“ ins Inceptum-Stadion am Seilersee.

Bereits zum zweiten Mal findet dort das Techno-Event statt, dieses Mal allerdings gleich drei Stunden länger als im vergangenen Jahr. Mit noch größeren Acts und einer außergewöhnlichen Lichtshow sowie einem dynamischen Horn-Sound-System wartet auf die Techno-Fans echtes Festival-Feeling – mitten in Iserlohn.

In 13 Stunden gibt es sieben DJs auf der Mainstage

13 Stunden Techno und Hardtechno auf einer Bühne mit sieben DJs versprechen die Veranstalter von „Chuffer Events“. Mit dabei sind neben Treyder Krazz, Dj Tripple M und „Zerhakkt Den Takkt“ von „Chuffer Studios“ auch Björn Giacuzzo aus Menden, der für seinen Psysound bekannt ist, aber jetzt wieder vom Techno gepackt wurde. Mit dabei ist auch Timo Mandl, der für Techno-Sound aus dem Schwabenland bekannt steht. „Er hat sich sehr schnell in die Herzen seiner mittlerweile enormen Fangemeinde gespielt und nur nach kurzer Zeit die ganze Szene durch seinen charmanten Techno an sich gerissen und spielte mittlerweile mit diversen Größen der Szene in den angesagtesten Clubs“, schreiben die Veranstalter über den DJ, der auch schon bei „Ruhr in Love“ und der „Nature One“ auftrat.

Mit Noemi Black legt auch eine in Polen geborene junge Techno-DJane auf, die für dunkle und schwere Sounds steht, die sie schon immer an der Techno-Musik fasziniert habe. Ihre Karriere begann in Polen, wo sie bereits auf vielen namhaften Events im ganzen Land vertreten war, ehe sie, um ihre Karriere voranzutreiben, nach Deutschland zog. Seitdem stand Noemi Black schon in ganz Europa und auch darüber hinaus mit großen DJ-Namen auf der Bühne und spielte zahlreiche große Festivals.

Komacasper bietet schnelle Beats jenseits der 150 BPM

„Komacasper“ kennt der ein oder andere vielleicht schon von den großen deutschen Festivals. Der junge Mann aus Aschersleben setzt seit 2011 Akzente, tritt den Ravern entschlossen entgegen, distanziert sich so auch musikalisch von der gesamten Techno-Szene, bringt frischen Wind und musikalisches Flair auf die doch eher düsteren Tanzflächen dieser Undergroundfloors. Mit schnellen Beats jenseits der 150 BPM wird „Komacasper“ den Techno-Fans in Iserlohn wohl richtig einheizen.

Die Wetterberichte verheißen bisher auch bestes Open-Air-Wetter bei rund 20 Grad und Sonnenschein. Ein guter Start in den Sommer also, findet auch das Team von „Chuffer Events“: „‌Sei dabei, wenn wir den Festival Sommer 2023 willkommen heißen.“

Park-Möglichkeiten gibt es auf dem Festplatz am Seilersee. Tickets gibt es im Vorverkauf für 28 Euro hier. An der Tageskasse kostet der Eintritt 35 Euro. Der Einlass erfolgt ab 16 Jahren.

