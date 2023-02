Iserlohn: Das Hungertuch hängt in St. Aloysius

In der Kirche St. Aloysius wurde am Dienstag das Hungertuch aufgehängt. Gestaltet hat es der nigerianische Künstler Emeka Udemba.

Die Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch. Das Misereor-Hungertuch wurde vom Künstler Emeka Udemba gestaltet.

Zum Beginn der Fastenzeit haben Konrad Dickhaus (r.) vom Gemeindeleitungsteam und Harry Cieslik, Vorsitzender der KAB, in St. Aloysius das Misereor-Hungertuch aufgehängt. „Was ist uns heilig?“ hat der nigerianische Künstler Emeka Udemba sein Werk genannt. In seiner Collage hat er aus vielen Zeitungsschnipseln etwas neues komponiert: eine Weltkugel, gehalten von vier Händen. Misereor fragt mit diesem Hungertuch: „Was ist uns das Leben wert?“ Jeder darf sich bei Betrachtung des Tuches seine eigenen Gedanken dazu machen. In der Kirche gibt es in der Fastenzeit jeden Freitag um 18 Uhr eine Meditation unter dem Titel „30 Minuten Innehalten.“

