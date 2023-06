Iserlohn: Das sind die Absolventen der Realschule am Hemberg

Iserlohn. 120 Schülerinnen und Schüler haben jetzt an der Realschule am Hemberg in Iserlohn ihr Abschlusszeugnis erhalten. Was sie zusammenschweißte.

120 Realschülerinnen und -schüler haben den Schulabschluss in der Tasche, die Hälfte von ihnen mit Qualifikation – ein Grund zur Freude, nicht nur bei den jungen Männern und Frauen, sondern auch bei ihren Familien, Lehrerinnen und Lehrern. Die Abschlussklassen der Realschule am Hemberg in Iserlohn hatten daher ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das vor allem von der Musik geprägt war.

Dabei waren sich die Absolventinnen und Absolventen einig, dass sie die Corona-Zeit noch zusätzlich zusammengeschweißt hatte. Die Hürden und Einschränkungen konnten sie nur als Gemeinschaft hinter sich lassen: „Das kann uns keiner nehmen.“

Und wie stark alle zusammengewachsen sind, zeigte sich auch im Programm der Abschlussfeier: Die Klasse 10b sang etwa ein selbst gedichtetes Lied über die Zeit an der Schule und die Klassenlehrerinnen tanzten „Der letzte Tanz“ und „Disco Pogo“ und die Neuntklässler zeigten sich beeindruckt: „Ihr habt gemeinsam gelacht, gelernt und gekämpft – ihr seid Vorbilder für uns.“

Das sind die Absolventinnen und Absolventen der Realschule

Klasse 10a: Joel Ahssanipoor, Angelina Eva Boczek, Nele Hagenkord, Cecilia Internicola, Josueph Francisco Knof Garcia, Gillian Kolbe, Emilia Kruse, Danilo Lazorenko, Luzie Matysik, Monika Maul, Rfah Mousa, Maximilian Münchehofe, Aiman Omeiratte, Hilal Öztürk, Jonas Piehl, Emil Remmlinger, Jan-Henrik Schaffer, Esma Toker, Osman Topal, Meltem Ünal, Michael Weikum, Delia Winter, Faiza Zaghloul und Mahatma Zanga.

Klasse 10b: Kirill Antonov, Dilara Atalay, Vadim Belkov, Kira Blagodarjov, Dimo Demirev, Eileen Diekmann, Fiona Heggemann, Linda Hellfeier, Zeinedin Ibrahim, Sabrina Illenseer, Amelia Jasinska, Duaa Khalaf, Madeleine Krall, Amina Makhloufi, Florian Mathias, Lavinia Mendes Costa, Rama Mousa, Nick Nolting, Alexander Petropoulos, Lisa Ponisa, Leon Rimmer, Philip Simons, Paul Strzelczyk, Robin Wilczek, Nicole Wyrwoll und Arthur Zeisler.

Klasse 10c: Mohamed Addahri, Yassir Akoudad, Gökce Ayyildiz, Jana Botaschew, David Buschmann, Carolina Büser, Kerem Can, Mohamad Daher, David Domagala, Justine Drößler, Jonas Felsmann, Veronika Kalinin, Alissa Kozok, Alessio Metz, Connor Mühlenkord, San Diego Pöhls, Lukas Richter, Maya Sabouni, Frederik Sonnenberg, Lea Tews, Andi Topalli, Elida Ugurlu, Pia Wagner, Leon Wunderlich und Georgios Xemoliaris.

Klasse 10d: Ghofran Al Wardi, Angela Bala, Jana Bannikow, Ruhat Bayram, Efe Cankur, Florian Crook, Roman Dlugos, Marouan El-Allali, Philipp Görmann, Luca Hermes, Marc Herzfeld, Raziel-Elias Karli, Havanur Kaydok, Zina Mahmoudi Belkouz, Justin Pham, Leon Rosental, Hannah Sehrbrock, Ilayda Sentürk, Era Shala, Nicole Steiger, Hafsa Tachalait Hadach, Leon Vinschu, Sandro Wittke

Klasse 10e: Semanur Aksoy, Odai Alahmad Alhusein, Meik Bormann, Rania Bouzankari, Ryan Hose, Nele Jura, David Kebler, Mia Malberg, Loresa Malic, Malaak Moussa, Lionel Nix, Manja Omazic, Ceren Özdemir, Okan Öztürk, Etleva Parduzi, Gina-Marie Rotthaus, Laureen Sbaghi, Noah Sehrbrock, Selvigül Sönmez, Marta Stanojevic und Mohamed Zahoual.

