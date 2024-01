Iserlohn: Das sind die beliebtesten Vornamen für Neugeborene

Iserlohn Insgesamt ist die Zahl der in Iserlohn geborenen Kinder und Eheschließungen 2023 gesunken. Die Stadt gibt Auskunft über beliebte Vornamen.

Die Zahl der Geburten in Iserlohn ist – wie im Jahr zuvor – erneut deutlich zurückgegangen. 385 Kinder sind 2023 in der Waldstadt geboren worden, im Vorjahr waren es 676. Die Statistik der Stadt Iserlohn nennt auch die beliebtesten Vornamen der Kinder. Und im vergangenen Jahr waren vor allem Mohammad und Mila beliebt. Diese Namen belegen die Spitzenpositionen im Jahr 2023.

Spitzenreiterin bei den Mädchen ist diesmal Mila. Diesen Namen wählten fünf Elternpaare für ihre Töchter. Die Vorjahressiegerin Mira rutschte aus der Top-Liste heraus. Den zweiten Platz mit je drei Nennungen belegen die beiden Vorjahresdritten Ella und Lina, Listenneuling Emily sowie erstmals nach 2021 wieder die beiden Namen Malia und Zoe. „Dichtes Gedränge“ herrscht diesmal auf dem dritten Platz: Jeweils zwei Elternpaare wählten die Vornamen Alina, Alma, Amelia, Eliana, Elif, Hailey, Hanna, Hidaya, Juna, Lara, Laura, Luna, Marie, Mia und Paulina.

Diesjähriger Spitzenreiter bei den Jungennamen ist Mohammad. Im Jahr 2022 war der Name noch auf Rang Zwei. Im vergangenen Jahr gaben fünf Elternpaare ihrem Sprössling diesen Vornamen. Knapp dahinter mit vier Nennungen folgt auf Platz Zwei der Vorjahresdritte Elias. Erneut den dritten Platz belegt Adam. Er teilt ihn diesmal mit Finn und Leano. Jeweils drei Elternpaare wählten diese Vornamen.

Zahl der Eheschließungen ist gesunken

Bei den 2023er Babys lagen erneut die Mädchen mit einem Anteil von 54 Prozent leicht in Führung vor den Jungen. Etwa 70 Prozent der Neugeborenen erhielten nur einen Vornamen, rund 27 Prozent bekamen zwei und rund 3 Prozent drei Vornamen.

Gesunken ist ebenfalls die Zahl der Eheschließungen. 317 Paare gaben sich 2023 das Jawort, im Vorjahr waren es 351. Die beliebtesten Heiratsmonate waren diesmal Mai, Juni, Juli und August. Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger Sterbefälle beurkundet. Insgesamt registrierte das Iserlohner Standesamt 1035 Fälle. 2022 waren es 1225 Sterbefälle. Normalerweise veröffentlicht die Stadt Iserlohn ihre Geburtenstatistik ein wenig früher. Der Hacker-Angriff auf die SIT hat aber für Verzögerungen gesorgt.

Trautermine im Jahr 2024

Das Iserlohner Standesamt bietet auch im Jahr 2024 wieder Trauungen an Freitagnachmittagen (14, 14.45 und 15.30 Uhr) und Samstagvormittagen (9.30, 10.15, 11 und 11.45 Uhr) in der Villa Basse (Stennerstraße 3) sowie Ambiente-Trauungen samstags in Barendorf (9.30, 10.15, 11 und 11.45 Uhr) und im Gewölbekeller von Haus Letmathe (10, 10.45 und 11.30 Uhr) an. Ein paar Termine wurden bereits vergeben. Diese Termine sind noch frei:

Freitags, Villa Basse: 19. April, 7. Juni, 12. Juli, 26. Juli, 16. August, 6. September, 25. Oktober und 22. November.

Samstags, Villa Basse: 12. Oktober und 14. Dezember.

Samstags, Barendorf: April, 25. Mai, 22. Juni, 10. August, 28. September und 19. Oktober.

Samstags, Letmathe: März, 15. Juni und 16. November.

Interessierte Paare sollten sich ihre Termine baldmöglichst beim Iserlohner Standesamt vormerken lassen. Ansprechpartner sind Dirk Limberg unter 02371/217-1271, Alexandra Carius unter 02371/217-1278 und Marina Nürenberg unter 02371/217-1274. Per E-Mail sind die Ansprechpartner unter standesamt@iserlohn.de zu erreichen.

