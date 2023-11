Iserlohn: Das sind die Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet

Iserlohn/Letmathe In den kommenden Wochen finden im gesamten Stadtgebiet von Iserlohn und Letmathe wieder Weihnachtsmärkte und Aktionen statt. Eine Übersicht.

Im gesamten Stadtgebiet in Iserlohn und auch in Letmathe gibt es wieder Weihnachtsmärkte. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt:

Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird am 23. November eröffnet und läuft bis zum 24. Dezember auf dem Alten Rathausplatz, dazu kommt in diesem Jahr der untere Schillerplatz. Hier gibt es das ganze Programm.

Bauernkirche

In der Bauernkirche gibt es bis Weihnachten viele Konzerte. Los geht es am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr mit „JazZination“, der Bigband der Gesamtschule Iserlohn. Weiter geht es am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr, mit einem Chor-Konzert der „Modern Voices”. Am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr, tritt der Werkschor Auerweg auf. Am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr, folgt das Konzert des Märkischen Gymnasiums Iserlohn. Der Shanty-Chores „Romantik Sailors“ Marine-Verein Iserlohn steht am Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, auf dem Plan. Am Sonntag, 10. Dezember, 17 Uhr, gibt es ein Dudelsack-Konzert der „1st Sauerland Pipes and Drums“. Am Freitag, 15. Dezember, 18 Uhr, steht die 47. Weihnachtsmusik mit Ensembles der Musikschule Iserlohn auf dem Programm. Am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, tritt der Iserlohner Don Kosaken Chor „Razdolye“ auf. Am Freitag, 22. Dezember, 17 Uhr, gibt es ein Offenes Singen der Evangelischen Kantorei Iserlohn unter dem Titel „Wir singen Weihnachten ein“ statt.

Reformierte Kirche

Auch in der Reformierten Kirche gibt es ein großes weihnachtliches Programm. Am Samstag, 2. Dezember, wird um 11 Uhr die lebensgroße Weihnachtskrippe eröffnet. An den Donnerstagen am 7., 14. und 21. Dezember findet von 18 bis 18.30 Uhr die Veranstaltung „Advent, Advent! Eine Zeit zum still werden, mit Geschichten und Gedichten zum Advent“ mit verschiedener musikalischer Begleitung statt. Am Samstag, 9. Dezember singen Heike Persson und Holger Otto von 11 bis 13 Uhr mit den Besuchern unter dem Motto „Wir singen und spielen IHR Weihnachtslied!“. Hanns-Peter Springer sitzt an den Tasten. Am Samstag, 16. Dezember und 23. Dezember, gibt es von 11 bis 12 Uhr Musik zum Advent. An Heiligabend gibt es tagsüber im Hellen die „Iserlohner Weihnachtskrippe“ als „Kirche im Schaufenster“. Die Öffnungszeiten der reformierten Kirche sind von Mittwoch bis Samstag von 11 bis 13 Uhr, außerdem von Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr. Bei geöffneter Tür sind Besucher immer herzlich willkommen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Sümmern

Der Adventsmarkt in Sümmern findet in diesem Jahr am Samstag,1. und Sonntag, 2. Dezember statt, aber an anderer Stelle als gewohnt. Das ganze Programm gibt es hier.

Kalthof

Am Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr, schmückt die Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen den Weihnachtsbaum am Dorfplatz gemeinsam mit den Kindern aus dem Dorf. Die festliche Dekoration wurde von den Kindergärten im Voraus gebastelt und die Kinder der Grundschule sowie der Kindergärten werden das Schmücken mit besinnlichem Gesang begleiten. Der Nikolaus wird ebenfalls vorbeischauen und den fleißigen Kindern eine kleine Überraschung überreichen.

Rheinen

Das Rheinener Weihnachtsdorf wird am Samstag, 2. Dezember, ab 14.30 Uhr geöffnet. Am Dorfgemeinschaftshaus erwartet die Besucher ein großes Angebot an Weihnachtsdekoration, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es wartet ein Besuch des Nikolauses auf die kleinsten Besucher. Musikalisch wird die Veranstaltung durch die Happy Voices und den Posaunenchor begleitet. Am Vorabend der Eröffnung wird ab 19 Uhr schon einmal probiert, ob Glühwein und Bratwurst auch schmecken. Auch dazu sind Gäste willkommen. Für die Weihnachtstüten ist zwingend - auch für Mitglieder - eine Anmeldung per Mail unter info@rheinen.de erforderlich. Für Mitglieder der Dorfgemeinschaft sind die Tüten kostenlos, für Nichtmitglieder kosten die Tüten fünf Euro.

Hennen

Am 9. und 10. Dezember öffnet der Hennener Weihnachtsmarkt seine Pforten für die Besucher. Viele Kunsthandwerker in festlich geschmückten Hütten und Zelten, abwechslungsreiche Aufführungen heimischer Chöre und der Weihnachtsmann am Sonntagnachmittag sorgen für vorweihnachtliche Stimmung und Atmosphäre. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Ein besonderes Highlight ist das Konzert am Samstagabend. Das „DreamTeam“ mit Joana Toader und Jens Dreesmann wird am 9. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Hennen mit dem Programm „Swinging Christmas“ von 19 bis 22 Uhr auftreten. Die Besucher erwartet eine unterhaltsame Christmas-Party. Die Aussteller haben ihre Stände am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des Getränke/Grillstands sind am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Weihnachtliches Barendorf

Ganz traditionell lädt das Museums- und Künstlerdorf am Baarbach am 2. und 3. Adventswochenende zum Weihnachtlichen Barendorf in das stimmungsvoll geschmückte Fachwerkdorf ein. Rund 50 Stände bieten Kunsthandwerk, Naturprodukte oder besondere Geschenkideen an. In der Haarnadelfabrik und in der Gelbgießerei lädt das Museum zu kostenlosen Vorführungen historischer Industriekultur ein. Erstmals ist am ersten Veranstaltungswochenende ein Nostalgie-WalkAct im Dorf unterwegs. Für das leibliche Wohl sorgen Vereine und regionale Partner. Das Dorf ist am 9. und 10. Dezember, sowie am 16. und 17. Dezember jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt in Barendorf lockte im letzten Jahr viele Besucher an. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Letmathe

Der Weihnachtsmarkt in Letmathe findet vom 15. bis 17. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr, statt und wird wieder am Haus Letmathe geöffnet. In der Parkanlage, vor dem historischen Gemäuer „Haus Letmathe“, in unmittelbarer Nähe des Kiliansdoms, entwickelt der Letmather Weihnachtsmarkt jährlich seinen Charme. Er ist ein fester Treffpunkt für Besucher aus nah und fern geworden.

Drüpplingsen

Am Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr öffnen sich in Drüpplingsen für alle Einwohner und Drüpplingser Freunde die Pforten des Weihnachtstreffs. Die Dorfgemeinschaft, der Schützenverein, die Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr, der Kindergarten Rappel Zappel und weitere Vereine tragen zu einem schönen familiären Weihnachtsnachmittag bei. Der Drüpplingser Spielmannszug wird für die musikalische Einstimmung auf Weihnachten sorgen. Heimische Aussteller mit vielen schönen Sachen sowie Stockbrot und Bastelangebote für Kinder runden den Tag ab. Ganz Drüpplingsen ist an diesem Tag auf den Beinen, um einen Weihnachtstreff zu organisieren mit kleinen Preisen, wo das Miteinander und das Füreinander im Vordergrund stehen. Die Veranstaltung findet draußen um ein großes Feuer statt. Die Drüpplingser freuen sich auf viele Besucher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn