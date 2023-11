Iserlohn: Das wurde bei der Kreissynode beschlossen

Iserlohn Der Kirchenkreis verändert sich unter dem Zwang der schwindenden Mittel weiter. Pfarrstellen und Gebäude sollen weiter abgebaut werden.

Die Veränderungen, die sich derzeit in der evangelischen Kirche vollziehen, haben sich auch zu Beginn der Herbstsynode des Kirchenkreises Iserlohn am vergangenen Freitag gezeigt: Erstmals wurde die eröffnende Andacht im Varnhagenhaus an der Piepenstockstraße von einem interprofessionellen Pastoralteams gestaltet – konkret vom Team der Gemeinde Trinitatis-Mark, die sich als Erstes im Kirchenkreis auf diesen neuen Weg gemacht hat. „Ich habe es als sehr gutes Signal empfunden, dass die Veränderungen in den Gemeinden nun auch auf Kreisebene sichtbar wurden“, sagte Superintendentin Martina Espelöer im Nachgang zu der Synode im Gespräch mit unserer Zeitung. Vier Interprofessionelle Pastoralteams gibt es im Kirchenkreis mittlerweile – darunter auch die Zusammenschlüsse Deilinghofen-Balve und Maria-Magdalena-Erlöser-Johannes in der Iserlohner Innenstadt. Weitere werden folgen. Die Verbindung Hemer-Ihmert will den Schritt zum 1. Februar vollziehen.

94.000 Euro weniger als im Vorjahr

Die Ursache für die strukturellen Veränderungen sind bekannt: Sowohl die Gemeindemitglieder (und damit die Kirchensteuereinnahmen) als auch die Anzahl der Pfarrpersonen schwinden. Beide Problemstellungen haben auch ihren Niederschlag bei dieser Herbstsynode gefunden. 94.000 Euro beträgt die Minderzuweisung für den Kirchenkreis im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist es beschlossene Sache, dass der Kirchenkreis vier Prozent der Einnahmen über das neue Klimaschutzgesetz an die Landeskirche abführt, was etwa 514.000 Euro ausmacht. Und das setze sich in den Gemeinden fort. „Wir brauchen sehr gute Überlegungen, um die Belastungen für die Gemeinden abzufedern“, sagt Espelöer. Mit der Debatte zu diesem Punkt, bei der bereits viele konstruktive Lösungen angesprochen worden seien, sei sie sehr zufrieden gewesen. Die Synode hat danach den Haushalt verabschiedet. „In diesem Bereich warten aber weiterhin große Aufgaben auf den Kirchenkreis“, so die Superintendentin.

Wir brauchen sehr gute Überlegungen, um die Belastungen für die Gemeinden abzufedern. Martina Espelöer, Superintendentin

Auch der Zuschnitt der Regionen hin zu größeren Planungseinheiten wurde verändert: Ab dem 1. Januar wird es nur noch vier statt bisher fünf Bereiche geben. Jeder dieser Bereich bekommt eine Steuerungsgruppe, die Personalplanungen selbst bestimmen soll und nun zunächst feststellt: Wie viele Pfarrstellen es gibt, wer wo und wann in den Ruhestand geht, wie sehen die Gemeindemitgliederzahlen aus, die den Zuteilungsschlüssel bestimmen, wo sind Kooperationen möglich und wo kann durch Strukturvereinfachungen eingespart werden? „Partizipation am Transformationsprozess“, lautet hier das Stichwort, unter dem sich die Gemeinden in den Steuerungsgruppen direkt an den Strukturveränderungen beteiligen sollen. Im Herbst 2025, so der Beschluss der Synode, werden die bis dahin gesammelten Erfahrungen besprochen und festgelegt, ob und wie ein weiterer Zusammenschluss der Personalplanungsräume funktionieren kann.

Gemeinden am Strukturwandel beteiligen

Zu den Beratungen der Steuerungsgruppen zählt auch der Blick auf die kirchlichen Gebäude, die – ähnlich wie bereits berichtet in der katholischen Kirche – nicht mehr alle benötigt werden. In der Synode wurde eine dreiteilige Kategorisierung in Zukunftsgebäude, Vielleicht-Gebäude und Abschiedsgebäude vorgenommen. „Die Gemeinden in einem Planungsbereich überlegen sich nun gemeinsam, wie sich die Pfarrstellen hier entwickeln, welche Gebäude es gibt, welche davon als zentrale Gebäude auf jeden Fall eine Zukunft haben sollen und wo sie sich von einem Gebäude verabschieden wollen.“

Die Synode endete mit einem Friedensgebet und einer Schweigeminute für die Getöteten, Verletzten, Entführten und ihre Angehörigen in und um Israel.

Weitere Beschlüsse der Kreissynode Dr. Björn Corzilius als stellvertretender Synodalassessor und Diakon Philipp Sternemann als Synodalbeauftragter für die Werbung für den Nachwuchs in kirchlichen Berufen gewählt. Die Trägerschaft der 23 Tageseinrichtungen für Kinder des Kirchenkreises sollen zum 1. April 2024 an den Verband der Ev. Kirchenkreise Iserlohn, Lüdenscheid-Plettenberg und Soest-Arnsberg übergehen. Sie sollen aber auf jeden Fall in der Kirche verankert bleiben. Die Bedeutung der digitalen Seelsorge steigt. Der Kirchenkreis hat beschlossen, die Landessynode zu bitten, sich weiter damit zu befassen und auch Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen. Der Terminplan für die nächste Synode, bei der es auch um die Nachfolge von Martina Espelöer geht, wurde festgelegt. Sie soll sich nach den Wahlen der Presbyterien im Februar Freitag, 26. April 2024, neu konstituieren. Am Samstag, 27. April, wird dann ein neuer Superintendent oder eine neue Superintendentin gewählt.

