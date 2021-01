Iserlohn: Decathlon fremdelt mit Innenstadt-Standorten

Decathlon setzt auf eine Warenpräsentation auf großer Fläche. In dieses Konzept, so das Unternehmen, passe der in Iserlohn angedachte Standort nicht mehr.

Iserlohn Decathlon will trotz seines Rückziehers den Mietvertrag erfüllen. Nun wird eine Nachfolgelösung gesucht.

Als der Elektronikfachmarkt Saturn vor einiger Zeit und gegen Ablauf des laufenden Mietvertrages signalisierte, seine Verkaufsfläche in Iserlohn reduzieren zu wollen, schien relativ schnell ein „Königsweg“ gefunden: Saturn zieht sich auf das Obergeschoss seiner bisherigen Ladenfläche zurück, darunter zieht alsbald mit Decathlon so etwas wie ein neues Zugpferd in der deutschen Einzelhandelslandschaft ein. Saturn und Decathlon könnten sich — was die Standortfrequenz anbelangt — gegenseitig befruchten. Und aus einer zunächst schlechten Nachricht wäre so am Ende eine Art Happy End geworden. Seit Montag wissen wir nun, dass es mit diesem Effekt nichts wird, Decathlon hat einen für Iserlohn schmerzlichen Rückzieher gemacht.

Expansionsstrategie hat sich weiterentwickelt

Einen Mietvertrag unterschreiben, und dann doch dort keine Filiale eröffnen: Die Entscheidung von Decathlon könnte zunächst für eine gewisse Sprunghaftigkeit im Unternehmen sprechen, wissen „die“ denn nicht, was sie wollen? Martin Knudsen, Regionalleiter von Decathlon, erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass ja inzwischen seit den ersten Überlegungen, einen Standort in Iserlohn eröffnen zu wollen, drei Jahre vergangen seien, und auch die Unterzeichnung des Mietvertrages liege inzwischen rund zwei Jahre zurück. Und in diesem Zeitraum habe sich eben auch die Expansionsstrategie von Decathlon weiterentwickelt.

Wie bereits berichtet, sei man im Unternehmen zwischenzeitlich zu der Erkenntnis gelangt, dass sich das typische Decathlon-Einkaufserlebnis auf Flächen unter 2000 Quadratmetern nicht wie gewünscht vermitteln lasse, in Iserlohn hätte die reine Verkaufsfläche 1400 Quadratmeter betragen. Und es habe sich herauskristallisiert, dass die Konzepte auf der grünen Wiese besser zum Tragen kämen. Knudsen nennt als Beispiel den Standort Hagen, wo die Verkaufsfläche 3500 Quadratmeter betrage, in einem Standort am Stadtrand und direkt an der Autobahn. Insofern, so Knudsen, sei man in der Summe zu dem Ergebnis gelangt, dass der in Iserlohn ausgewählte Standort bezogen auch das aktuelle Konzept nicht mehr zeitgemäß sei. Knudsen bedauerte, dass die Entscheidung sehr spät gefallen sei. Der Regionalleiter versicherte im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass sein Unternehmen die mit dem Mietvertrag eingegangenen Verpflichtungen einhalten, also auch die vereinbarte Miete entrichten werde. Befristet sei der Mietvertrag auf fünf Jahre.

Fünf Jahre Miete zahlen, ohne davon einen Nutzen zu haben, das ist natürlich eine Situation, die keinem Unternehmen gefällt. Insofern werde Decathlon aktiv daran arbeiten, alsbald eine Nachfolgelösung, sprich einen Nachmieter zu finden. Und auch die städtische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) als Vermieter wird sich wie berichtet intensiv um eine Lösung bemühen. Denn ein längerer Leerstand an dieser Stelle wäre ja alles andere als ein Aushängeschild für den Einzelhandelsstandort Iserlohn. Ausdrücklich betonte Martin Knudsen, dass die Entscheidung, nicht nach Iserlohn kommen zu wollen, nichts mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun habe. Generell setze Decathlon seinen Expansionskurs fort.

GfW-Geschäftsführer Thomas Junge hält es durchaus nicht für unrealistisch, dass es Decathlon gelingen könnte, einen geeigneten Nachmieter zu finden. Junge erinnert an das Jahr 1988, als der damalige Alleinmieter der Immobile, die Baumarktkette „Bauhaus“, seien Rückzug angekündigt habe. Damals sei es das Unternehmen „Bauhaus“ gewesen, das mit dem „Media Markt“ eine Nachfolgelösung präsentiert habe. Junge betonte auch, dass die GfW nicht jeden möglichen Nachmieter akzeptieren müsse. Der müsse schon halbwegs zum Standort passen, auch die Konkurrenzsituation sei zu beachten. So könne es ja nicht sein, dass Saturn ein konkurrierender Elektronikfachmarkt vor die Nase gesetzt werde.

Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, sprach auf Nachfrage von einem „Schlag ins Kontor“. Die Entscheidung von Decathlon, nun doch nicht nach Iserlohn kommen zu wollen, sei ein Nachteil für die ganze Stadt. Decathlon wäre ein neuer Anker gewesen, der für die Innenstadt gezogen hätte. Jede Handelsfläche, die nicht bespielt werde, sei ein Verlust für die Stadt, bei Magneten wie Decathlon wiege das aber noch schwerer. In Branchenkreisen habe er bereits gehört, dass das Unternehmen mit kleineren Innenstadtstandorten nicht so zufrieden sei. Aber ein finanzstarkes Unternehmen wie Decathlon könne es sich durchaus leisten, vielleicht zehn solcher Standorte zu testen, um dann eine Kehrtwende zu machen, wenn es nicht so laufe, wie erhofft. Hellhake, der mit Life-Sport selber ein Sportfachgeschäft betreibt, bedauert die Nachricht auch aus dieser Position heraus. Denn aufgrund unterschiedlicher Zielgruppen hätte er eine gewisse Konkurrenz zu Decathlon nicht all zu sehr gefürchtet. Die aktuelle Nachricht nimmt Hellhake zum Anlass, seine Forderung zu bekräftigen, dass Iserlohn ein professionelles Leerstandsmanagement brauche.

Spielwaren oder Lebensmittel als Alternative

Claudio Vurro, Filialleiter vom „Nachbarn“ Saturn, bezeichnet die Entwicklung ebenfalls als unerfreulich. Er hätte sich jedenfalls sehr auf das Zusammenspiel mit Decathlon gefreut. Wichtig sei es nun, einen längeren Leerstand zu vermeiden. Er persönlich könnte sich eine Nutzung im Bereich Spielwaren oder Lebensmittel gut vorstellen. Wichtig sei eine Lösung, welche das Gesamtpaket „Stationärer Einzelhandel in Iserlohn“ nach vorne bringe. Saturn werde den eigenen Standort wegen des Decathlon-Rückzugs nicht in Frage stellen.