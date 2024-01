Iserlohn: Defekte Ölheizung sorgt für Rauchentwicklung

An der Grüner Talstraße sorgte eine defekte Ölheizung am Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr.

Iserlohn Eine defekte Ölheizung hat am Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz an der Grüner Talstraße gesorgt. Die Straße war kurze Zeit gesperrt.

Als eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Grüner Talstraße in Iserlohn am Mittwoch den Hausflur betrat, kam ihr Rauch aus dem Keller entgegen. Sie alarmierte um kurz nach 17 Uhr die Feuerwehr.

Im dichten Schneetreiben machten sich der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Ober- und Untergrüne auf den Weg. Vor Ort konnten der Grund der Versuchung schnell gefunden werden: Eine defekte Ölheizung. Die Einsatzkräfte haben die Anlage stromlos geschaltet. Um die Reparatur muss sich nun der Hauseigentümer kümmern.

Die Grüner Talstraße war etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn