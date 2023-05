Iserlohn: Diakonie Mark-Ruhr feiert das dreifache Jubiläum

Iserlohn. Ein gleich dreifaches Jubiläum feierte die Diakonie Mark-Ruhr mit einem großen Familienfest in Iserlohn. Das wurde den vielen Gästen geboten.

Bunte Luftballons wiesen den Weg zum Festgelände an der SASE und drinnen, an der Bühne, schwebten die drei Ziffern als silberne Zahlenluftballons: Ein gleich dreifaches Jubiläum feierte die Diakonie Mark-Ruhr jetzt mit einem großen Familienfest in Iserlohn.

Lesen Sie auch: Iserlohner Wohnungslosenhilfe auch nach 35 Jahren gefragt

Die Bezeichnungen der Einrichtungen der offenen Hilfe, die ihr Jubiläum unter dem Dach der Diakonie Mark-Ruhr (DMR) feierten, sind etwas sperrig, die Zahlen dazu hingegen deutlich: Seit 40 Jahren gibt es die interdisziplinäre Frühförderstelle in Iserlohn, seit 25 Jahren den Familienunterstützenden Dienst (FUD) in Iserlohn und seit 15 Jahren das gleiche Angebot in der Nachbarstadt Schwerte.

Bei der Jubiläumsfeier der Diakonie Mark-Ruhr gab es auch für die jüngeren Besucher viel Möglichkeiten, um Spaß zu haben. Foto: Michael May

In allen drei Fällen geht es darum, Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags zu helfen – auch und gerade Kindern und Jugendlichen, mit und ohne Handicap. Den Auftrag dazu machte Pfarrer Martin Wehn, theologischer Geschäftsführer der DMR, in seiner erfrischend kurzen und prägnanten Andacht deutlich. Er verwies auf das Neue Testament der Bibel, auf die Begebenheit, in der Jesus der Überlieferung nach zu seinen Jüngern, die die Menschen, die zu ihm wollen, zurückhalten, sagt: „Lasst die Kinder zu mir kommen“. Für sie sei „das Reich Gottes da“. Daraus leite sich das Handeln der drei diakonischen Einrichtungen ab. „Manchmal braucht man Rückenwind im Leben durch Gott und durch Menschen, die einem helfen können“, sagte Wehn.

Lesen Sie auch: Wieso das Lesenest in Iserlohn einen neuen Standort hat

„Wir feiern gleich drei Mal Geburtstag – alle drei zusammen 80 Jahre“, stellten anschließend Julia Brandt, Leiterin für den Fachbereich offene Hilfen bei der DMR, und Volker Müller, Geschäftsführer der DMR-Tochtergesellschaft Teilhabe & Wohnen, fest. Sie erzählten aus den Anfängen und stellten die „Entlastung der Eltern im Alltag“ und die Frühförderung von Kindern heraus.

Der Dank für diese Arbeit werde immer wieder sichtbar: „Es ist toll zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln und selbst Verantwortung übernehmen“, urteilte Julia Brandt, die sich bei „hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ bedankte – was Volker Müller sogleich aufnahm und angesichts des Fachkräftemangels auch in den sozialen Berufen zum Aufruf veranlasste, die Arbeit der Helferinnen und Helfer anzuerkennen. Müller: „Lobbyarbeit ist wichtig.“

Balanceakt mit Hilfe von der Zirkusschule

In einer Bilderschau auf einer Großleinwand konnten die Festgäste – aktuelle und ehemalige Klienten, Kooperationspartner und Interessierte – auf die vergangenen Jahre der drei Einrichtungen zurückblicken und einen Querschnitt durch deren Arbeit sehen.

+++Lesen Sie auch: Darum reduziert der Landmarkt Drepper in Iserlohn-Sümmern Öffnungszeiten

So bunt gemischt wie das Publikum aus Groß und Klein mit und ohne Handicap war auch das Fest in der Halle der SASE und auf dem Außengelände mit zahlreichen Mitmachaktionen, bei der es galt, die eigenen Talente und Begabungen auszutesten – beim Balancieren auf einem Seil, beim Jonglieren und bei akrobatischen Übungen. Dabei stand ein Team der Zirkusschule Iserlohn zur Seite. „Das hast Du prima gemacht!“, lobte etwa Patrick Jung von der Zirkusschule einen Jungen, der gerade auf einem knallroten Ball balanciert hat. Und damit ist das Jubiläumsfest, wie das Leben: Mit ein bisschen Hilfe, mit Rückenwind, geht es besser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn