Bombenverdacht

Bombenverdacht Iserlohn: Die Auswirkungen des Bombenverdachts in Menden

Menden/Iserlohn In Menden werden am Mittwoch vier mögliche Bomben näher untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte das Auswirkugnen auf Sümmern.

Erneut innerhalb weniger Monate muss in Menden der Kampfmittelräumdienst anrücken. Grund ist ein möglicher Bombenfund am Papenbusch. Sollte sich der Fund bestätigen und eine kontrollierte Entschärfung oder Spregnung nötig sein, würde das eine Evakuierung am Mittwoch, 24. Januar, zur Folge haben, die auch Auswirkungen auf Iserlohn haben würde, wie Vanessa Wittenburg, Pressesprecherin der Stadt Menden erklärt.

Vier sogenannte Blindgängerverdachtsmomente gibt es auf dem betroffenen Grundstück. Ob eine Evakuierung erfolgen muss, lässt sich allerdings erst am Tag der Untersuchung des Gebiets sagen. Sollte sie notwendig sein, könnte die Evakuierung entweder einen Radius von 250 oder 500 Metern zur Folge haben. „Wenn dies eintritt, wird davon auch der Bräuker Weg betroffen sein, die Verbindungsstraße von Sümmern nach Menden. Auf Iserlohner Gebiet würden dann bereits Schilder auf eine entsprechenede Sperrung der Straße hinweisen“, sagt Wittenburg. Das würde sich entsprechend auch auf den öffentlichen Nahverkehr auswirken, der dort nicht mehr verkehren könnte. Wie die Pressesprecherin erläutert, arbeitet die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) aber im Austausch mit der Stadt an alternativen Fahrrouten. Wer sein Kind in Menden zur Schule gehen lässt, könnte sonst Probleme mit dem Heimweg bekommen.

Denn bisher ist unklar, wann genau die Maßnahmen getroffen werden. Sollte die Evakuierung notwendig werden, würde diese laut Wittenburg nicht vor Mittag erfolgen. „Wir werden die Straße so lange es geht geöffnet halten und sie so kurz es geht sperren.“ Obwohl das Prozedere klar ist, müssen die einzelnen Schritte spontan am Mittwoch erfolgen, wenn die Situation endgültig geklärt ist.

Sollte es zur Entschärfung von Bomben in Menden kommen, wird eine Evakuierung die Folge sein. Entweder im Radius von 250 Meter oder 500 Meter beginnend vom Fundort am Papenbusch.Betroffen wäre in beiden Fällen der Bräucker Weg.

Die Stadt Menden informiert im Vorfeld und auch am Tag der Maßnahme selbst über den aktuellen Stand auf der Not-Homepage (www.stadtverwaltung-menden.de) sowie auf den städtischen Kanälen auf Facebook und Instagram. Sobald die Maßnahme an dem Tag abgeschlossen ist, keine Gefahr mehr besteht und die Absperrungen aufgehoben sind, wird dies bekannt gegeben. Informationen erhalten Betroffene auch über die Warn-App „NINA“.

