Iserlohn: Die besten Bilder der Kolping-Kostüm-Party

Die Karnevalisten feierten ein buntes Programm mit viel Tanz in Hennen.

Iserlohn. Das erste Mal richteten de Hennener Kolping-Karnevalisten die „KoKoPa“ aus. Wir zeigen die besten Bilder des erfolgreichen Premieren-Abends.

Der Karneval in Hennen begeisterte am Freitagabend mit der ersten „KolpingKostümParty“ oder kurz „KoKoPa“. Statt vielen Wortbeiträgen stand bei dem neuen Programm vermehrt die Musik im Vordergrund. „Alle Aktiven haben viel geübt, um eine Menge Unterhaltung zu bieten“, sagte Benedikt Lowinksi, Sitzungspräsident des Kolpingkarnevals, zu Beginn. Entsprechend begeisterten zum Beispiel das Jugendkorps und das Tanzkorps unter tosendem Beifall und energischen Zugaberufen die vielen Besucher im Festzelt auf dem Sportplatz. Die Verantwortlichen waren sich bei der Planung des diesjährigen Programms einig, dass es Zeit für etwas Neues ist. Die Premiere der „KoKoPa“ sorgte direkt für ausgelassene Stimmung bis in den späten Abend. Wir haben die Bilder des Abends:

Karneval 2023- Hennen feiert die erste KoKoPa im Festzelt Karneval 2023- Hennen feiert die erste KoKoPa im Festzelt Bei ausgelassener Stimmung feiert Hennen am Freitagabend die erste „KolpingKostümParty“ im Festzelt am Sportplatz. Foto: Dennis Echtermann

