Iserlohn: „Die Bürgerbäder halten zusammen“

Das Elsebad in Schwerte ist überflutet worden.

Iserlohn/Schwerte. Iserlohner Bäder unterstützen Elsebad

Die Iserlohner Schwimmvereine I95 und ISSV helfen nach der Flut den Kollegen aus Schwerte und gewähren den Jahreskarten-Inhabern des Elsebads freien Eintritt. 26 Schwimmer aus Schwerte kamen bereits am Samstag ins Heidebad, am Sonntag waren es bis zum Mittag auch schon 25, die kamen, wie I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte am Sonntag berichtete. „Die Bürgerbäder halten zusammen“, sagt er.

Durchflüsse in Schwerte zu klein für Wassermassen

Beim Elsebad selbst berichten die Betreiber auf ihrer Homepage über die Ereignisse der letzten Tage. „Für die Wassermassen des Elsebaches nach dem großen Regen am 14. Juli waren die Durchflüsse unter der Straße Am Winkelstück in Schwerte zu klein, braune Fluten begruben das gesamte Elsebad unter sich“, heißt es dort.

Die Räume im Erdgeschoss hätten fast einen Meter tief unter Wasser gestanden, Technik- und Pumpenkeller gingen unter. „Erst wenn der Wasserspiegel wieder gesunken ist und die Feuerwehr die Keller leer gepumpt hat, werden wir wissen, ob wir wieder einen Totalschaden zu beklagen haben“, schreiben die Elsebad-Betreiber weiter.

Bis auf Weiteres freien Eintritt in Iserlohner Bädern

Mit einer gültigen Elsebad-Jahreskarte haben Schwimmer nun bis auf Weiteres freien Eintritt ins Heidebad und ins Freibad Schleddenhof. „Herzlichen Dank den Bürgerbad-Freunden dort“, schreiben die Elsebad-Betreiber auf ihrer Homepage noch in Richtung der Iserlohner Kollegen.

