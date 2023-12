Iserlohn: Die Gewinner beim Lions-Adventskalender

Iserlohn Ab sofort werden an dieser Stelle täglich die Gewinner des Lions-Adventskalenders bekannt gegeben. Hier die Gewinnzahlen für den 1. Dezember.

Endlich ist es wieder soweit: Jeden Tag gibt es wieder glückliche Gewinner, die etwas aus dem IserlohnerLions-Adventskalender gewonnen haben. Die Nummern werden an dieser Stelle täglich bekannt gegeben und aktualisiert.

Das sind die Adventskalender-Gewinnzahlen des Lions-Clubs für den 1. Dezember: zwei Theaterkarten für das Neujahrskonzert am 12. Januar im Wert von je 34 Euro: 2805, für „GlasBlasSing“ am 20. Januar über je 29 Euro: 2969 und zwei Karten für das „WDR Funkhausorchester„ am 18. Februar à 29 Euro pro Karte: 867. Je zwei Freikarten für das erste Spiel der Iserlohn Kangaroos in 2024 im Wert von insgesamt 230 Euro: 4499, 4308, 1189, 3688, 3965, 4989, 4127, 90, 2191, 3441; drei Pakete à sechs Design-Backförmchen von der Firma Serafini über jeweils 20 Euro: 2001, 3707, 6009; ein El Toro-Gutschein im Wert von 50 Euro: 2924; drei Gutscheine von Die kleine Buchhandlung über jeweils 25 Euro: 4608, 1466, 512. Außerdem gibt es die folgenden täglichen Gewinne: Ein Grohe Brausestangen-Set Vitalo Rain im Wert von 208 Euro: 4410; ein McDonalds-McMenu-Gutschein im Wert von 8,49 Euro, ein Mini-Stollen oder eine Weihnachtsbox der Bäckerei Ashauer über 5 Euro und eine Eintrittskarte für Erwachsene ins Heidebad im Wert von 4,50 Euro: 6024; ein Gutschein der Futterscheune über 25 Euro: 4445. Die Gewinne können unter Vorlage des Kalenders im Büro der IGW, Hansaallee 1, abgeholt werden. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sind Tatjana Derer und Barbara Krämer Ansprechpartnerinnen. Außerdem kann unter 02371/793-0 ein Abholtermin abgestimmt werden. Gewinne, die bis zum 31. Januar nicht abgeholt wurden, verfallen zugunsten der Aktion.

