Kreative Kostüme und die ein oder andere „Erfrischung“ gehörten beim Karneval der Kolpingsfamilie Hennen am Samstagabend am Sportplatz dazu.

Karneval Iserlohn: Die schönsten Bilder der Prunksitzung in Hennen

Hennen. Die Kolpingkarnevalisten in Hennen haben wieder ihre Prunksitzung veranstalten können und für gute Laune gesorgt. Das sind die Bilder des Abends.

Nach viel zu langer coronabedingter Pause konnten die Närrinnen und Narren wieder live und in Farbe im Festzelt am Sportplatz in Hennen ihre Prunksitzung feiern. Das bunte Programm reichte von lustigen Wortbeiträgen bis hin zu eindrucksvollen Tanzeinlagen, die die vielen Besucher stundenlang begeisterten. Im Anschluss ging die Party dann richtig los und die Bühne wurde für den Tanz freigegeben. Wir haben die schönsten Bilder des Abends zusammengestellt:

Karneval 2023- Helle für lau in Hennen Karneval 2023- Helle für lau in Hennen Helle für lau! Die Kolpingsfamilie Hennen feierte am Samstag ausgelassen die fünfte Jahreszeit im Festzelt am Sportplatz. Foto: Dennis Echtermann

