Iserlohn: Dieb geht mit Messer auf Ladendetektiv los

Ein mutmaßlicher Dieb hat in Iserlohn mit einem Messer in Richtung eines Ladendetektivs gestochen und dabei dessen Jacke beschädigt.

Iserlohn Ein 32-jähriger Iserlohner stach mit einem Messer in Richtung eines Ladendetektivs am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn. Das ist passiert.

Mit einem Messer in der Hand setzte sich laut Polizeibericht am Mittwochmorgen ein mutmaßlicher Ladendieb gegen den Ladendetektiv zur Wehr: Der 32-jährige Iserlohner war dem Ladendetektiv gegen 11 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn aufgefallen.

Energydrinks in Jacke versteckt

Als der Mitarbeiter den Kunden beobachtete, sah er, wie dieser Energydrinks in seiner Jacke versteckte und durch den Kassenbereich nach draußen lief, ohne zu bezahlen. Als der 54-jährige Detektiv ihn dort ansprach, zückte er ein Messer und stach in Richtung des Mitarbeiters und beschädigte dabei seine Jacke. Der Detektiv ließ den mutmaßlichen Dieb los, nahm jedoch draußen am Theodor-Heuss-Ring die Verfolgung wieder auf.

Polizeibeamte entdeckten den Flüchtigen an der Gerichtsstraße. Da er auf Ansprache nicht reagierte, überwältigten ihn die Beamten. Sie stellten das Messer sicher und nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Eine Ärztin untersuchten ihn zur Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen eines räuberischen Diebstahls.

