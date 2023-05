Diebe waren am Dienstag am Reiterweg unterwegs.

Kriminalität Iserlohn: Diebe brechen in Baumarkt am Reiterweg ein

Iserlohn. Der Vorfall in dem Baumarkt am Reiterweg in Iserlohn ereignete sich am vergangenen Dienstag. Das ist passiert.

Am Dienstagmorgen hat ein Mitarbeiter eines Baumarktes am Reiterweg in Iserlohn festgestellt, dass von dem Lagerplatz des Baumarktes verschiedene Gegenstände wie Holzbriketts und Lava-Granulat entwendet worden sind.

Bei dem Diebstahl wurden zudem diverse Baumaterialien beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/ 9199-0.

