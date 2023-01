Iserlohn: Diebe brechen Kasse auf und stehlen Bargeld

In Sümmern haben Diebe eine Kasse in einem Discounter aufgebrochen - während der Öffnungszeiten.

Sümmern. Während der Öffnungszeit eines Discounters in Sümmern haben Unbekannte die Kasse aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Diebe haben am Donnerstag, während der Öffnungszeit eines Discounters an der Sümmerner Straße, in der Zeit zwischen 18.10 und 18.45 Uhr, eine Kasse aufgebrochen und Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet, so berichtet es die Polizei.

+++ Auch interessant: 150 E-Scooter für Iserlohn +++

Eine Mitarbeiterin stellte die defekte Kasse fest und informierte die Polizei. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen bisher nicht vor.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn