Iserlohn: Diebstähle und Sachbeschädigungen am Wochenende

Iserlohn. Die Polizei in Iserlohn berichtet von Diebstählen und Sachbeschädigungen. Ein Fahrrad wurde „ausgeschlachtet“ und in Autos wurde eingebrochen.

Zahlreiche Diebstähle und Sachbeschädigungen gehören zur Wochenendbilanz der Polizei in Iserlohn. Am Samstag wurde am Friederike-Fliedner-Berufskolleg ein Fahrrad „ausgeschlachtet“. Die Fahrerin hatte ihr Rad gegen 13.40 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und abschlossen. Als sie um 15 Uhr zurückkehrte, fehlten Sattel, Schutzbleche und Lichteinrichtungen. Das digitale Display hing an den Kabeln seitlich herab. Das Fahrradschloss war beschädigt.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Freibäder bangen um ihre Einnahmen +++

Zwischen dem 25. Juli und dem 5. August wurde an einem Waldstück in Lössel ein Weidezaun gestohlen. Der Zaun wurde samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Einem Besucher des Trödelmarktes an der Raiffeisenstraße wurde am Sonntag gegen 12 Uhr seine schwarze Umhängetasche gestohlen. Er vermutet, dass ihm die Tasche abgezogen worden ist, als sich zahlreiche Marktbesucher vor einem starken Regenguss unterstellten. In der Tasche befand sich Bargeld.

Eine 74-Jährige wurde am Freitag vermutlich in einem Modegeschäft am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. Sie hatte um 14.04 Uhr Ware in einem Geschäft bezahlt und ihre Geldbörse dann wieder in eine Tasche an ihrem Rollator verstaut. Anschließend ging sie nebenan in das Modegeschäft. Als sie dort gegen 14.30 Uhr bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Tasche offenstand und die Geldbörse weg war. Die Polizei wurde geholt und nahm eine Anzeige auf.

Wertsachen aus Autos gestohlen

In der Straße Rauhe Hardt wurden zwischen Freitag- und Samstagmittag aus einem Ford Edge zwei Beamer sowie eine Tasche gestohlen. Die Tasche lag einige Meter vom Parkplatz entfernt. Am Sonntag zwischen 4 und 9 Uhr sind Unbekannte an der Mendener Straße in einen BMW X5 mit Schweizer Kennzeichen eingedrungen. Sie stahlen zwei große Kosmetiktaschen sowie zwei größere Glasvasen, einen Kinderrucksack mit diversem Spielzeug, einen Kinderwagen sowie eine Joga-Matte.

+++ Auch interessant: Iserlohn: Spurensuche nach Großbrand abgeschlossen +++

An gleich zwei aufeinander wurde am Bethanien-Krankenhaus ein schwarzer Renault Austral zerkratzt, das zweite Mal am Samstag zwischen 14 und 15.45 Uhr. Zum vierten Male binnen weniger Woche zerstörten Unbekannte am Zeughaus eine Fensterscheibe des Museums für Handwerk- und Postgeschichte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn