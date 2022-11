Iserlohn: Diebstahl und Schläge gegen Verkäuferin

In Geschäften auf dem Alten Rathausplatz, wo nun der Weihnachtsmarkt startet, kam es in den vergangenen Tagen zu Diebstählen.

Iserlohn. Nach einem Diebstahl am Alten Rathausplatz in Iserlohn stellte sich eine Verdächtige, leugnete aber die Tat.

Ein Paar (17 und 20 Jahr) ist am Dienstagabend bei einem Diebstahl in einem Geschäft am Alten Rathausplatz in Iserlohn ertappt worden. Es kam auch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Nach Aussagen von Verkäuferinnen schlug um 18.45 Uhr die Diebstahl-Warnanlage des Geschäftes an. Als eine Mitarbeiterin in die Taschen des Paares schauen wollte, rannten beide davon. Ein Mitarbeiter konnte den 20-Jährigen festhalten. Dessen 17-jährige Begleiterin fiel zu Boden und verletzte sich dabei.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 17-Jährige beleidigte die 22-jährige Mitarbeiterin, schlug ihr mehrmals ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Nach kurzer Zeit meldete sich die Gesuchte auf der Polizeiwache. Beide Verdächtigen leugnen einen Diebstahl.

Weiterer Diebstahl am Alten Rathausplatz

In einem anderen Geschäft am Alten Rathausplatz wurde einer 60-Jährigen am Dienstag gegen 15.45 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

In den vergangenen Tagen war es wie berichtet in Iserlohn und Letmathe zu mehreren Diebstählen unter anderem in Discountern gekommen.

