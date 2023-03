Iserlohn: Diese Fehler sollten Sie bei Krediten vermeiden

Iserlohn. Die Verbraucherzentrale erklärt, vor welchen Gefahren sich Verbraucher hüten müssen, wenn es um Kredite geht. Es gibt mehrere Warnzeichen.

Die Inflation und Energiepreiskrise stellt viele Menschen vor finanzielle Schwierigkeiten. Laufende Rechnungen zu begleichen, wird immer schwieriger, und für manche beginnt dann die Suche nach einem Kredit, der die Lösung aller Probleme sein soll. Wenn auch nur vorübergehend. Aber genau dort lauern Gefahren, wie Ingrid Höcker, zuständig für Geld- und Kreditberatung bei der IserlohnerVerbraucherzentrale weiß. Denn viele unseriöse Anbieter wittern in der Armut anderer das große Geschäft. Höcker erklärt, worauf zu achten ist.

Als erstes sollten sich betroffene Personen einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen. Welche Einnahmen gibt es monatlich? Welche Ausgaben stehen an? Dabei sollten auch jene Faktoren berücksichtigt werden, die vielleicht nur ein paar Mal im Jahr fällig sind, wie zum Beispiel GEZ-Gebühren oder Versicherungsbeiträge. Die Übersicht bietet direkt die Möglichkeit Einsparpotenziale aufzuzeigen. Zeigen die Finanzen ein Plus, sollte berücksichtigt werden, dass davon nicht nur der Kredit zurückbezahlt werden muss, sofern er bewilligt wird, sondern im Idealfall auch Geld zur Verfügung steht, das für Notfälle gespart wird. „Wenn am Ende des Monats kein Geld übrig bleibt, sollte lieber die Schuldnerberatung hinzugezogen werden, statt nach einem Kredit zu schauen“, rät die Expertin.

Das sollten Verbraucher bei der Kreditsuche vermeiden

Bleibt der Kredit eine vernünftige Lösung, dann sollte in einem zweiten Schritt die Hausbank kontaktiert werden, denn die kennt die persönlichen finanziellen Verhältnisse und weiß, welcher Kreditrahmen möglich ist. Auf keinen Fall sollte der Dispokredit ausgereizt werden, da dieser schnell zur Kostenfalle werden kann, wie Höcker weiß. „Der Dispokredit ist immer teurer als ein normaler Kredit. Davon sollte man absehen und ihn nicht als dauerhafte Lösung betrachten.“ Die monatlichen Lebenshaltungskosten damit zu decken, wird sonst schnell schwierig bei Zinssätzen von derzeit um zehn Prozent. Das kann den Einstieg in die Überschuldung bedeuten. Sollte die Bank einen Kreditantrag ablehnen, sollte das auch ein Alarmzeichen für die Betroffenen sein, denn die Institute verdienen ihr Geld damit, Kredite zu vergeben. Wenn dieser Weg scheitert, sollte Plan B nicht ins Internet führen. Doch das passiert immer öfter.

Anbieter von Klein- und Kurzzeitkrediten werben damit, dass Geld in kurzer Zeit zur Verfügung steht. Aber neben einem meist hohen Zinssatz kommen oft „optionale Zusatzleistungen“ hinzu, die den das Konto leeren. So entsteht laut Höcker schnell eine Verzinsung von über 20 Prozent und mehr, die auf die Kreditnehmer wartet. Wofür diese zusätzlichen Leistungen überhaupt sein sollen, ist dabei meist unklar. „Wer einen Kredit vergibt und keine Schufa-Auskunft haben möchte, ist direkt unseriös. Banken machen die Kreditwürdigkeitsüberprüfungen, um den Kreditnehmer zu schützen.“

Verbraucherzentrale Iserlohn: Besondere Vorsicht bei Kreditvermittlern

Besondere Vorsicht ist auch bei Kreditvermittlungen geboten, denn sie bieten häufig gar keine Darlehen, sondern Verträge zur „Vermögensverwaltung“ oder „Finanzsanierung“. Das bringt den Kreditsuchenden nichts. Stattdessen erhalten sie so gehaltlose Leistungen, die auch noch mit hohen Kosten verbunden sind.

Verbraucher sollten im Internet genau prüfen, wie seriös eine Website ist. Dazu ist zum Beispiel ein Blick ins Impressum wichtig. Gibt es eins? Ist der Anbieter in Deutschland ansässig? Gibt es eine Telefonnummer? Werden mit dem Kredit auch weitere Produkte angeboten. Im Zweifel gilt: Ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein, dann ist es meist auch nicht wahr.

Die Verbraucherzentrale rät, Hilfe bei den Experten zu holen. Auch wenn die Kreditfalle bereits zugeschnappt ist und geprüft werden soll, ob sich ein Verbraucher noch aus dem Vertrag lösen und das Geld vielleicht noch zurückgeholt werden kann. Die Kontaktdaten finden Ratsuchende im Internet unter www.verbraucherzentrale.nrw/iserlohn.

