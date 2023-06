Iserlohn: Diese Helfer sind bei Benefiz-Waschaktion dabei

Wie schon am 13. Mai werden am Samstag wieder zahlreiche bekannte Iserlohnerinnen und Iserlohner für den guten Zweck Hand anlegen.

Iserlohn. An diesem Samstag findet wieder die große Benefiz-Autowaschaktion bei Best Carwash Iserlohn statt. Diese bekannten Helfer sind dabei.

Von 8 bis 18 Uhr steht am Samstag, 3. Juni, bei Best Carwash an der Corunnastraße 5 alles bereit für den zweiten Tag unserer diesjährigen Benefiz-Autowaschaktion.

Das Komplett-Wäsche-Angebot gibt es den ganzen Tag statt für 27 für 15 Euro, von denen je fünf Euro an „Bürger helfen Bürgern“ gehen. Und von 10 bis 14 Uhr stehen wieder bekannte Iserlohner, Letmather und Hemeraner bereit, um gegen eine Spende für den guten Zweck die Innenreinigung zu übernehmen.

Neben Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe und den Vizebürgermeistern Michael Scheffler (Iserlohn) und Bernhard Camminadi (Hemer) sind mit dabei: die Landtagsabgeordneten Thorsten Schick, Inge Blask und Matthias Eggers; die langjährige Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag, Volker Hellhake (Werbegemeinschaft Iserlohn), Dietmar Tacke, Christian Wingendorf (beide Sparkasse Hemer-Menden), die Ratsmitglieder John Haberle (Grüne), Karsten Meininghaus und Jörg Teckhaus (beide CDU), Uwe Albert, Rebecca Hillebrand-Busch, Dieter Zeh, Marcel Jimenez Albarrán (alle „DieIserlohner“) sowie Pfarrer i. R. Hölscher und Pfarrer Emmanuel Boango.

