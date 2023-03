Iserlohn: Diese Kaninchen überzeugten bei der Rammlerschau

Drüpplingsen. Zur Rammlerschau des Rassekaninchenzuchtvereins Drüpplingsen kamen sogar Züchter aus dem Weser-Emsland. Das sind die diesjährigen Sieger.

Am vergangenen Wochenende prämierte der Rassekaninchenzuchtverein W343 Drüpplingsen bei seiner 24. Allgemeinen Rammlerschau mit Häsinnenverkaufsschau im Vereinsheim in der Kornbrennerei Bimberg in Iserlohn die schönsten Kaninchen. Insgesamt wurden dabei 333 Tiere aus 79 Rassen- und Farbenschlägen ausgestellt. Die 73 Aussteller waren teils weit gereist und kamen sogar aus dem Weser-Emsland.

Am Ende konnte Sabine Bialek, die zweite Vorsitzende, die erfolgreichsten Züchter auszeichnen. Sieger im Vereinswettbewerb wurde mit 967,5 Punkten der W9 Altena. Mit dem zweiten Rang in dieser Wertung musste sich der W124 Ardey mit 962,5 Punkten zufriedengeben, gefolgt vom W137 Berghofen mit 957,5 Punkten.

Die erfolgreichen Züchter in der Wertung Drüpplingser Meister

In der Wertung Drüpplingser Meister waren folgende Züchter erfolgreich: Hendrik Wellershoff (Deutsche Großsilber grau-braun, 97,0 Punkte), Züchtergemeinschaft Ternieden (Hasenkaninchen, rotbraun, 97,0 Punkte), Benjamin Freitag (Satin, Elfenbein Rotauge, 97,0 Punkte), Dirk Schellewald (Satin, Kalifornier schwarz-weiß, 97,0 Punkte), Frederick Kösters (Blaugraue-Rexe, 97,0 Punkte), Züchtergemeinschaft Klassen (Havanna, 97,5 Punkte), Züchtergemeinschaft Klemm (Lohkaninchen, braun, 97,0 Punkte), Markus Bläsing (Kleinsilber, hell, 97,0 Punkte), Hans-Joachim Rau (Blaue Holicer, 97,0 Punkte), Fred Hochstein (Schwarzgrannen, 97,0 Punkte), Roman Zimny (Russen, schwarz-weiß, 97,5 Punkte), Edmund Müller (Zwergwidder, thüringerfarbig-weiß, 97,0 Punkte), Gudrun Müller (Zwergwidder, gelb, 96,5 Punkte), Ulrich Schumacher (Zwergwidder, wildfarben, 96,5 Punkte), Luis Maximilian Schulte (Hermelin Blauauge, 97,5 Punkte) und Philipp Dünnebacke (Zwergfuchskaninchen, weiß Blauauge, 97,0 Punkte).

Das sind die Klassensieger der 24. Allgemeinen Rammlerschau

Klassensieger wurden Luis Schulte (Klasse 1, Hermelin, Blauauge, 97,0 Punkten), Roman Zimny (Klasse 3, Russen, blau-weiß, 97,0 Punkten), Mark Lorenz (Klasse 4, Hasenkaninchen, rotbraun, 97,0 Punkte), Dirk Schellewald (Klasse 5, Satin, luxfarbig, 97,0 Punkte), Christian Pfeiffer (Klasse 6, Lux-Rexe, 97,0 Punkte) und Franz Brocks (Klasse 7, Zwergfuchskaninchen, weiß Rotauge, 96,0 Punkte).

Die drei besten Rammler zeigte Roman Zimny mit Russen, schwarz und blau-weiß, mit 291,0 Punkten. Den besten Rammler in der Jugend hatte Johannes Hennecke mit Russen, schwarz-weiß, mit 96,5 Punkten. Zudem wurden noch 27 Ehrenpreise überreicht.

Die nächste Rassekaninchenschau steht am 16. und 17. September an, dabei handelt es sich dann wieder um eine Kreisjungtierschau.

