Iserlohn: Diesen Spaß bietet das neue Kinderrechtemobil

Iserlohn. Das „Kinderrechte-Kulturmobil Flitzepee“ wurde von der Stadt Iserlohn neu angeschafft. Das bietet es den Kindern unter anderem in den Ferien.

Wenn Kinder an einem Sprinter Schlange stehen, dann ist der Eiswagen da. Oder aber das „Kinderrechte-Kulturmobil Flitzepee“ aus Iserlohn. Während das alte Modell nach über 30 Jahren in den Ruhestand versetzt wurde, konnte nun der Nachfolger vorgestellt werden. Der bietet nochmals mehr Möglichkeiten für Spiel und Spaß.

„Es zeichnete sich ab, dass das alte Fahrzeug nicht mehr ewig fahren wird und deswegen hat sich die Verwaltung darauf geeinigt, dass in diesem Jahr ein neues angeschafft wird“, sagt Martin Stolte, Leiter des Ressorts Generationen und Soziales. Der Nachfolger kommt nicht mehr ganz so bunt daher, aber auch Flitzepee 2.0 hat einige Bilder, die die Kinder und Teenager auf das Angebot aufmerksam machen sollen. Dabei handelt es sich um Motive, die schon beim Vorgänger zu sehen waren. Wiedererkennungswert ist eben wichtig. Das Mobil soll wie der Name schon verrät auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen. Eines davon ist das Recht auf Spiel, das natürlich besonders stark im Fokus steht. „Die Rechte der Kinder sind die Grundlage unserer Arbeit“, sagt Petra Lamberts, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros.

Neues Kulturmobil in Iserlohn kostete 70.000 Euro

Um Zugang zum Spielen zu ermöglichen, gibt es auch weiterhin dieses Angebot der außerschulischen Bildung unabhängig von Teilnahmegebühren und Wohnort. An Bord des 45.000 Euro teuren Sprinters, der für weitere 25.000 Euro ausgebaut wurde, befindet sich das reinste Schlaraffenland für Kinder. Tischtennis-Equipment, Wasserpistolen, Frisbees, Bastelausrüstung und vieles mehr lassen das Fahrzeug von der Ausstattung her wie ein Spielzeuggeschäft wirken. Dort wird jeder fündig. Eine solarbetriebene Stromversorgung, Waschbeckenanlage, Markise, Tische, Bänke, Hocker und Co. sorgen für ein hygienisches und bequemes Umfeld beim Ausprobieren der verschiedenen Spielangebote. Für größere Projekte gibt es sogar einen Theatervorhang.

Damit die Ausstattung auch die tatsächlichen Interessen der Kinder widerspiegelt, hatten diese im Vorfeld viel mitzureden. Inkognito stand der Sprinter nämlich bereits in der Zukunftswerkstatt und die Kleinen konnten genau beäugen, was noch immer für Spaß sorgt und was besser aussortiert werden sollte. Schließlich ändern sich die Geschmäcker auch mit der Zeit.

Blick in das Kinderrechte-Kulturmobil Flitzepee: sorgfältig sind Spielsachen und Bastelequipment verstaut Foto: Dennis Echtermann

Spielangebot für Kinder in den Sommer- und Herbstferien in Iserlohn

Jetzt in den Sommerferien ist das Mobil auch offiziell im Einsatz und unterstützt die Ferienspiele des Kinder- und Jugendbüros. Dank einer Förderung in Höhe von rund 16.000 Euro, wird das Fahrzeug jeden Samstag (beginnend mit dem 19. August) von 13 bis 17 Uhr im Wohnpark Buchenwäldchen unterwegs sein und Kreativaktionen anbieten. Die Aktionen finden auf dem Spielplatz an der Bertha-von-Suttner-Straße, im angrenzenden Wohnumfeld oder bei schlechtem Wetter in der GEBU-Halle statt. Für den 21. Oktober ist der letzte Termin der Saison angesetzt. Zusätzlich dazu gibt es auch einen Plan für die Herbstferien: Vom 2. bis 6. Oktober steht das Flitzepee täglich von 10.30 bis 17.30 Uhr im Buchenwäldchen und legt den Fokus auf Gemeinschaft und soziales Miteinander. Circa 30 Kinder können das Angebot nutzen, sofern sie im Alter von fünf bis 16 Jahren sind.

Aktionen und Tagesstruktur setzen sich aus Bewegung, Spiel, Kreativität, Mediennutzung und gemeinsamen Essen zusammen. Dabei wird beispielsweise ein Gefühlsparcours entwickelt und ein Barfußpfad angelegt.

Winterpause für das Kulturmobil in Iserlohn

Nach der Winterpause wird es dann frühestens im Mai kommenden Jahres weitergehen, wenn das Wetter dann schon gut genug ist.

Schon die Premiere war gelungen: „Die Kinder nutzen das Angebot selbstständig und nehmen sich, was sie möchten. Das wurde sofort gut angenommen“, sagt Lorina May, die die Kinder mit ihrem künstlerischen Knowhow mitbetreut.

Damit das Mobil auch im kommenden Jahr wieder einsatzfähig ist und in den unterschiedlichen Stadtteilen ein kulturpädagogisches Programm anbieten kann, werden wieder Fördergelder nötig sein, die entsprechend auch beantragt werden sollen. Ein Samstags-Einsatz kostet beispielsweise, inklusive Künstlerhonorar, pädagogischen Honorar sowie Fahrzeug- und Materialkosten, etwa 400 Euro.

