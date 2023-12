Iserlohn: Drei leicht Verletzte bei Unfall auf der A46

Iserlohn Am Montagnachmittag kam es auf der A46 in Fahrtrichtung Hemer zu einem Unfall. Der Verkehr läuft einspurig.

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A46 in Höhe Iserlohn-Seilersee in Fahrtrichtung Hemer. Drei Personen, die im Pkw unterwegs waren, wurden leicht verletzt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund teilte mit, dass die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

