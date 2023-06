Iserlohn: Drei Männer prügelten sich in der Bleichstraße

Die Polizei wurde in Iserlohn in die Bleichstraße gerufen. Dort prügelten sich drei Männer.

Iserlohn. Auf dem Gehweg in der Bleichstraße in Iserlohn prügelten sich drei Männer. Auch von Polizeibeamten ließ sich einer von ihnen nicht beruhigen.

Drei Männer (34, 37 und 38 Jahre alt) haben sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Gehweg der Bleichstraße in Iserlohngeprügelt. Als die Polizeibeamten eintrafen, waren die Beteiligten von einer großen Zahl von Zeugen umringt, die versuchten, den 37-Jähren von weiteren Schlägen auf dem am Boden knienden 34-Jährigen abzuhalten. Auch von den Polizeibeamten ließ er sich nicht beruhigen. Er wurde gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen alle drei Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

