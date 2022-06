Iserlohn: Drei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt

Polizei und Rettungsdienst wurden in Iserlohn am Wochenende zu drei Unfällen gerufen.

Iserlohn/Sümmern. Bei Verkehrsunfällen in Iserlohn sind am Wochenende zwei Autofahrer leicht und eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde angefahren.

Gleich drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden am Wochenende meldet die Polizei Iserlohn am Sonntag.

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine Person bei einem Auffahrunfall an der Mendener Straße leicht verletzt. Um 14.55 Uhr war ein 69-Jähriger in Richtung Seilerseestraße unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Eine 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw des 69-jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto des Mannes in das Fahrzeug eines 31-Jährigen geschoben. Laut Mitteilung der Polizei klagte die Unfallverursacherin über Schmerzen im Brustbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.

Ebenfalls am Freitag gegen 18.10 Uhr ist eine Fahrradfahrerin an der Baarstraße schwer verletzt worden. Die 62-Jährige furch auf dem in Fahrtrichtung Kalthof linken Gehweg der Baarstraße. Ein 32-jähriger Autofahrer wollte aus der Leckingser Straße kommend nach rechts auf die Baarstraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit der kreuzenden Fahrradfahrerin. Sie fiel zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein.

Airbags lösen in Baustelle in Sümmern aus

Am Samstag gegen 10.40 Uhr ereignete sich zudem ein Verkehrsunfall an der Rombrocker Straße in Sümmern. Ein 57-Jähriger setzte in einer dortigen Baustelle – trotz entsprechender Warnung der Verkehrsschilder – mit seiner Fahrzeugfront auf den Asphalt auf, da an dieser Stelle die Fahrbahn durch die Bauarbeiten vertieft ist. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Dabei wurde der Mann an beiden Handgelenken verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 2750 Euro.

In der Grüne hatte es zudem ebenfalls am Samstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Darüber hinaus ereigneten sich laut Polizeibericht zwischen Freitag und Sonntag zehn Verkehrsunfälle mit Sachschäden in einer Höhe von insgesamt 23.140 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn