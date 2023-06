Iserlohn: Drei Unfallfluchten am Wochenende

Iserlohn. Die Polizei vermeldet für Iserlohn mehrere Unfallfluchten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 4000 Euro. Es gibt einen Zeugen.

Die Polizei berichtet von drei Unfallfluchten in Iserlohn. An der Baedekerstraße ist am Samstag gegen 9.30 Uhr ein Pkw am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. In der Elisabethstraße ist zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein geparkter Pkw am linken Außenspiegel beschädigt worden. Sachschaden: 300 Euro. Und in der Zimmerstraße ist am Freitag gegen 23.25 Uhr ein geparkter Pkw am Heckstoßfänger beschädigt worden. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, der Sachschaden beträgt 250 Euro.

