Iserlohn: Durchgeschmortes Kabel löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Einsatz an der Brüderstraße wurde die Feuerwehr Iserlohn am Donnerstag gerufen.

Iserlohn Wegen eines defekten Kabels ist die Feuerwehr Iserlohn in die Brüderstraße ausgerückt. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht.

Ein durchgeschmortes Kabel hat am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz an der Brüderstraße in Iserlohn geführt. Nach Feuerwehrangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 13.50 Uhr alarmiert, da sich in einem Gebäude Rauch ausgebreitet hatte. Zwar konnte dort kein Feuer festgestellt werden, jedoch ein durchgeschmortes Kabel in einem Stromkasten, das zu der leichten Rauchentwicklung geführt hatte. Zur genauen Ursache konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Vor Ort wurden einige Personen vom Rettungsdienst untersucht, es musste jedoch niemand in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

