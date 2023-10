Iserlohn: E-Scooter am Fliedner-Berufskolleg gestohlen

Iserlohn. Zwei E-Scooter waren am Friederike-Fliedner-Berufskolleg abgestellt und mit Schlössern gesichert. Trotzdem konnten sie gestohlen werden.

Am Friederike-Fliedner-Berufskolleg an der Brüderstraße in Iserlohn sind am Dienstag zwei E-Scooter gestohlen. Der erste E-Scooter wurde dort gegen 8 Uhr nach Polizeiangaben an einem Fahrradständer angeschlossen, der zweite erst um 13.15 Uhr. Als die Besitzerinnen gegen 14 Uhr zurückkehrten, waren beide Fahrzeuge weg. Nur das Zahlenschloss lag am Boden.

Die Polizei hat die beiden schwarzen „Nineboot KickScooter“ zur Fahndung ausgeschrieben.

