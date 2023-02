In Iserlohn ist ein E-Scooter entwendet worden.

Iserlohn. In Iserlohn ist aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhaus ein E-Scooter gestohlen worden.

Im Verlauf der letzten Woche wurde ein E-Scooter aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Schlesischen Straße in Iserlohn entwendet. Der oder die Täter brachen dafür ein Vorhängeschloss auf, welches den Raum sicherte. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

