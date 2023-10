Iserlohn: E-Scooter-Fahrer auf Überweg angefahren

An der Friedrichstraße kam es zu einem Zusammenstoß von einem E-Scooter und einem PKW. An der Raiffeisenstraße meldet die Polizei eine Unfallflucht. Am Wochenende ereigneten sich in Iserlohn 12 Verkehrsunfälle.

Iserlohn. Ein 62-Jähriger wurde mit seinem E-Scooter an der Friedrichstraße angefahren. Zudem meldet die Polizei eine Unfallflucht an der Raiffeisenstraße.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Freitag gegen 13.15 Uhr an der Friedrichstraße in Iserlohn ereignet. Zur genannten Zeit habe ein 62-jähriger Iserlohner mit seinem E-Scooter unvermittelt die Querungshilfe für Fußgänger vor dem Arbeitsamt überquert, heißt es dazu im Polizeibericht. Dabei wurde er von einem 78-jährigen Iserlohner übersehen, der mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Zentrum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 62-Jährige leicht verletzt wurde.

Weiterhin berichtet die Polizei von einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend zwischen 20.30 und 21 Uhr an der Raiffeisenstraße ereignet haben soll. Im genannten Zeitraum stand das Fahrzeug einer 48-jährigen Iserlohnerin auf dem Parkplatz von Kaufland in einer Parklücke. Bei ihrer Rückkehr stellte die Iserlohnerin einen Schaden an Kotflügel und Scheinwerfer vorne rechts fest. Ein unbekannter Unfallbeteiligter hatte das Fahrzeug offenbar beschädigt und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden wird mit 2500 Euro angegeben.

Am Wochenende ereigneten sich laut Polizei weiterhin zwölf Verkehrsunfälle. Dabei entstand demnach ein Gesamtschaden in Höhe von rund 53.000 Euro.

