Iserlohn: Ehefrau verhindert Diebstahl an ihrem Mann

Iserlohn Im Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring versuchte ein Unbekannter einen 77-Jährigen zu bestehlen. Seine Frau konnte dies verhindern.

Eine aufmerksame Ehefrau verhinderte am Freitag, 26. Januar, dass ein Unbekannter ihrem Mann Geld aus der Geldbörse stehlen konnte. Das Ehepaar hatte gerade eingekauft und wollte die Waren im Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn ins Fahrzeug laden. Ein Mann sprach den 77-jährigen Senior an und bat, ihm Geld zu wechseln.

Als der Angesprochene die Geldbörse zückte, griff ihm der Fremde in die Geldbörse. Die Ehefrau sah dies und warnte ihn durch lautes Rufen. So wurden mehrere andere Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Der Unbekannte hatte sogar bereits einen Geldschein gegriffen. Er flüchtete jedoch ohne Beute.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Der Unbekannte wurde auf ein Alter von 30 bis 35 Jahren und eine Größe um 1,65 Meter geschätzt und hat eine „stabile“ Figur. Er trug schwarze Kleidung, kurze Haare und einen dunklen Dreitagebart.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn