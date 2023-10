Iserlohn: Ehemalige Fallschirmjäger treffen sich nach Jahren

Rund 150 ehemalige Soldaten haben sich in der Gustav-Edelhoff-Halle in Iserlohn getroffen.

Iserlohn. Etwa 150 ehemalige Fallschirmspringer haben sich in Iserlohn getroffen. Der Veranstaltungsort war sehr passend gewählt worden.

Kleine symbolische Fallschirme hingen an den Wänden der Gustav-Edelhoff-Halle in Iserlohn, dazu viele Bilder aus alten Tagen: Etwa 150 ehemalige Fallschirmjäger waren am Samstag, 21. Oktober, der Einladung der Fallschirmjägerkameradschaft Iserlohn zum großen Treffen gefolgt, coronabedingt war es das erste seit 2019. Ein Dudelsackspieler sorgte für emotionale Momente, gemeinsam wurde das Fallschirmjägerlied „Rot scheint die Sonne“ angestimmt. Vorsitzender Oberstleutnant Reinhold Neuer begrüßte die Gäste.

Die Gustav-Edelhoff-Halle dürfte als Veranstaltungsort nicht zufällig ausgewählt worden sein, liegt diese doch mitten im Gebiet der ehemaligen Winkelmann-Kaserne, die früher die Fallschirmjägerbataillone 271 und 273 sowie einige weitere Teileinheiten beherbergte. Und einige der ehemaligen Fallschirmjäger leben noch in unmittelbarer Nähe, etwa in der früheren Bundeswehrsiedlung rund um die Danziger Straße oder auch direkt im heutigen Wohnpark Buchenwäldchen. Gedacht wurde beim Treffen auch der verstorbenen Kameraden. Und das werden altersbedingt immer mehr, berichtete Oberstabsfeldwebel Herbert Schilling, der die Wiedersehensveranstaltungen – mittlerweile war es die Zehnte – organisiert.

Fallschirmjäger werden häufig als Elitesoldaten bezeichnet

Schilling spricht von einer sehr angenehmen Atmosphäre in der Kameradschaft und „redlichen Kameraden“. Fallschirmjäger werden bis heute häufig auch als Elitesoldaten bezeichnet, man verstehe sich, so Schilling, aber keinesfalls als elitärer Haufen, Politik spiele keine große Rolle und zweifelhafte Auffassungen würde man auch nicht dulden.

Rund 40 Mitglieder zählt die Kameradschaft Iserlohn. Tendenz steigend, wie Schilling berichtet. Und das, obwohl zumeist die aus der aktiven Dienstzeit gewohnte Struktur der Einheiten längst nicht mehr besteht und die Kameraden ja nicht jünger werden. Die Bataillone 271 und 273 wurden nach Ende des Kapitels Winkelmann-Kaserne zunächst nach Varel und Oldenburg verlagert und sind nach einer Umstrukturierung der Truppe seit längerem so nicht mehr existent.

Nach einem Abendessen stand bei den „Winkelmännern“ der Austausch im Vordergrund. Schilling betont, dass der frühere Dienstgrad und damit verbundene Hierarchien längst keine Rolle mehr spielen. Und somit ist das „Sie“ dem „Du“ gewichen. Zu Gast waren übrigens auch einige belgische Fallschirmjäger, mit denen seit längerer Zeit eine Freundschaft besteht.

