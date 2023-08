Iserlohn: Ehrenamtliche Gärtner-Projekte beginnen bald

Iserlohn. Zwei Urban-Gardening-Projekte starten jetzt in Iserlohn. Worum es geht, erfahren Interessierte in Auftaktveranstaltungen am 14. und 15. August.

Die Servicestelle Ehrenamt der Stadt Iserlohn startet zwei neue Urban-Gardening-Projekte im Buchenwäldchen und im Stadtteil Heide-Hombruch. Für die Aktion „Wir schaffen gemeinsam offene Nachbarschafts- und Begegnungsgärten“ sind engagierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen eingeladen.

+++ Mehr aus Iserlohn: Warum „Genuss pur“ verschoben werden muss +++

Worum es genau geht, erfahren Interessierte in zwei Auftaktveranstaltungen am Montag, 14. August, um 17 Uhr im Wohnpark Buchenwäldchen (Aloys-Rüberg-Straße 3a) sowie am Dienstag, 15. August, um 19 Uhr im Stadtteil Heide-Hombruch (Städtischer Quartierstreff Heide-Hombruch, Friedrich-Kaiser-Straße 22). An beiden Tagen wird Hinrich Riemann von der Servicestelle Ehrenamt der Stadt Iserlohn das Projekt erläutern und für Fragen und weitere Infos zur Verfügung stehen.

Die beiden Ehrenamtsprojekte werden unterstützt durch einen Garten- und Landschaftsbauer. Handwerkliche oder gärtnerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ziel ist es, mit bürgerschaftlichem Engagement zwei öffentliche Flächen zu neuen attraktiven Begegnungsorten umzugestalten. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren, eigene Ideen einzubringen und mit tatkräftiger Unterstützung auch zur schnellen gemeinsamen Realisierung beizutragen.

+++ Lesen Sie auch: Ein „Zivilist“ regiert Sümmern +++

In den zukünftigen Gemeinschaftsgärten könnten zum Beispiel Hochbeete gebaut, Obst und Gemüse sowie bienenfreundliche Blumen und Sträucher gepflanzt und Sitzgelegenheiten zum Verweilen aufgestellt werden. Vor allem sollen alle Beteiligten selbst zu Nutzerinnen und Nutzern werden und ihre geernteten Produkte kostenfrei mitnehmen können. Die Aktion soll nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern vor allem das Miteinander im Wohnumfeld stärken. So kann es zum Beispiel auch vereinsamten Menschen eine Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bieten. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen darin gestärkt werden, ihren Stadtteil verantwortlich ein Stück weit mit zu gestalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn