Iserlohn: Eigene Ampelmännchen für das Schützenfest?

Ein Schützen-Ampelmännchen, wie hier in Neuss, könnte auch eine Idee für Iserlohn sein, findet die SPD.

Iserlohn Individuelle Ampelmännchen könnten das Stadtbild von Iserlohn verschönern, findet die SPD. In ihrem Antrag liefert sie direkt einige Ideen.

Ob Bergmänner im Ruhrgebiet, Mainzelmännchen in Mainz oder die Ost-Ampelmännchen in Berlin: Besonders gestaltete Ampelmännchen sind vielerorts schon ein Hingucker. Die SPD sieht darin „das Potenzial, die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit unserer Stadt zu stärken“ und schlägt deshalb nun auch Ampelmännchen in der Iserlohn-Edition vor.

Die Figuren könnten regionale Besonderheiten herausstellen oder je nach Saison oder Veranstaltung in der Stadt angepasst werden, so die Idee der Sozialdemokraten. „Dies ermöglicht es uns, das Stadtbild dynamisch zu gestalten und den Charme unserer Stadt auf besondere Weise zu präsentieren.“ Zur Fußball-EM, dem Schützenfest, Weihnachten oder anderen lokalen Festivitäten könnten damit immer wieder unterschiedliche Figuren den Fußgängern an der Ampel die Regeln vorgeben.

„Neben dem ästhetischen Aspekt bietet diese Maßnahme auch praktische Vorteile“, argumentiert die SPD. Die Umsetzung sei vergleichsweise kostengünstig, da lediglich die Schablonen ausgetauscht werden müssten. Zudem sei sie kurzfristig umsetzbar, da keine aufwendigen baulichen Veränderungen erforderlich sind. „Dies ermöglicht es uns, schnell auf aktuelle Ereignisse oder saisonale Gegebenheiten zu reagieren und unsere Stadt lebendig und attraktiv zu präsentieren.“

Antrag wird im Stadtmarketing-Beirat beraten

Die Einführung austauschbarer Ampelmännchen ist aus SPD-Sicht ein innovativer Schritt. „Es bietet dem Stadtmarketing die Möglichkeit, unsere Waldstadt als lebendigen und dynamischen Ort zu präsentieren, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. Gleichzeitig stärkt es die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimatstadt und fördert ein positives Gemeinschaftsgefühl“, heißt es in dem Antrag.

Vorstellbar sei dann zudem, eine „Laufkarte“ herauszugeben, womöglich auch digital. Die Bürgerinnen und Bürger sollen so animiert werden, sich draußen zu Fuß zu bewegen und alle neuen Ampelmännchen zu fotografieren oder zu beschreiben. „Solches Engagement wäre auch eine Idee, die mit einem Hashtag die Sozialen Medien füllen würde.“

Folgt die Mehrheit im Stadtmarketing-Beirat dem Antrag der SPD, wird die Stadtverwaltung beauftragt, erste Vorschläge für Ampelmännchen-Figuren unter Berücksichtigung der Richtlinien für Lichtsignalanlagen zu erarbeiten sowie Austauschanlässe und geeignete Ampel-Standorte festzulegen. Beraten werden soll der Antrag in der nächsten Sitzung am Dienstag, 6. Februar.

