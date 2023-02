Iserlohn: Einblick in die Historie des Marktplatzes

So sah der Marktplatz in Iserlohn bis in die 1960er Jahre hinein aus: Die Firma Kissing & Möllmann hatte den Gebäudekomplex im 19. Jahrhundert errichtet. Mit Blick von der Turmstraße aus liegt das Handelshaus links gegenüber dem heutigen Eingang zu „Von uns“, das Wohnhaus und das Verwaltungsgebäude unten rechts gegenüber der heutigen Eisdiele „San Remo“. Im Hintergrund ist die Oberste Stadtkirche zu sehen.

Iserlohn. Der Abriss des ehemaligen Karstadtgebäudes auf dem Schillerplatz in Iserlohn muss nicht schlecht sein. Das zeigt der heutige Marktplatz.

Ein Abriss mitten in der IserlohnerInnenstadt hat auch etwas für sich – er schafft Platz, manchmal sogar ganz neuen Platz. Am Schillerplatz, wo das ehemalige Karstadtgebäude inzwischen verschwunden ist und sich nun eine Freifläche von vorher kaum erahnten Ausmaßen auftut, ist das derzeit eindrucksvoll zu sehen. Was tun mit so viel Platz? Eine Nachfolgebebauung ist hier nach derzeitigem Stand fest geplant, eine „Riegelbebauung“ soll den Schillerplatz zum Theodor-Heuss-Ring hin einfassen und die jetzt entstandene freie Fläche wieder verkleinern.

Bestes Beispiel für den Charme einer komplett gegenteiligen Entscheidung ist hingegen der direkt benachbarte Marktplatz zwischen Wasserstraße und Am Dicken Turm. Mit Eisdielen, Gastronomie und derzeit auch dem Wochenmarkt ist er neben dem Alten Rathausplatz sicherlich der meistfrequentierte Platz in Iserlohn, der aber keineswegs schon immer da war, sondern der noch relativ neu ist. Jüngere können es sich kaum vorstellen, Ältere werden sich hingegen noch erinnern können: Bis in die 60er Jahre hinein gab es den Platz gar nicht. Stattdessen stand zwischen Wasserstraße und Dickem Turm ein mächtiger, viergeschossiger Gebäudekomplex – ein industriell geprägter Block, der auf die Firma Kissing & Möllmann zurückgeht.

Wiege von Kissing & Möllmann liegt am heutigen Marktplatz

Wenn der ehemalige Stadtarchivar Götz Bettge eine Führung zum Thema „Kissing & Möllmann“ anbietet, dann startet er natürlich an dem großen Fabrikgebäude an der Oberen Mühle. Die Wiege der Firma, die 1819 von den Iserlohner Unternehmern Ferdinand Möllmann und Johann Hermann Kissing gegründet wurde, steht aber am heutigen Neumarkt, wo sie zunächst ein Handelshaus betrieben. Das, so Bettge, müsse man sich wie die späteren Versandhandel Quelle oder Otto vorstellen: ein Kommissionshaus, das Waren bis in aus mitteleuropäischer Sicht entlegensten Ecken der Welt nach Südeuropa, Sibirien und Lateinamerika vertrieb – mit eigenen Vertretern vor Ort. Auf das starke Engagement gerade in Südamerika geht auch der anfänglich eingetragene Firmenname „KyM“ mit dem spanischen „y“ für „und“ zurück.

Erst wenige Jahre später, 1824, stieg das Unternehmen mit einer Bronzewarenfabrik an der Wasserstraße in die eigene Produktion ein. In diesem Zuge wurde der komplette heutige Marktplatz, auf dem zuvor schon Häuser in lockerer Bebauung gestanden hatten, von Kissing & Möllmann neu bebaut. Wie auf der Abbildung aus dem Jahr 1913 zu sehen ist, befand sich Am Dicken Turm auf der Ecke gegenüber der Turmstraße die Zufahrt zu dem Komplex mit einer Laderampe für die Fuhrwerke. Daran schloss sich zur Wasserstraße hin, gegenüber dem heutigen Eingang zu „Von uns“ das große, fünfgeschossige Lagerhaus des Versandhandels an. Nach rechts zur Nußstraße hin folgte zunächst das erste Wohnhaus von Ferdinand Möllmann (gegenüber der heutigen Eisdiele „San Remo“) und daran direkt anschließend das Bürohaus der Firmenverwaltung. Im hinteren Bereich komplettierten die Fertigungshallen für die Metallproduktion das Carree, das über einen Innenhof verfügte.

Der Marktplatz heute aus der selben Richtung fotografiert, ebenfalls mit der Obersten Stadtkirche im Hintergrund. Foto: Dennis Echtermann

Iserlohner Firma bietet mehr als Kaffeemühlen

In einem Einwohner-Adressbuch Iserlohns aus dem Jahr 1866 (vergleichbar mit den späteren Gelben Seiten), das Götz Bettge herausgesucht hat, wird „Kissing & Möllmann“ als „Fabrik geprägter Bronze- und Messingwaaren“ beschrieben. Zu ihren Produkten gehörten „Kron-, Wand- und alle sonstigen Arten Leuchter zu Gas- und Kerzenlicht in allen Dimensionen; Eisen-, Stahl-, Messing-, Blech- und Drahtwaaren; Regenschirm-Fournituren; Fingerhüten und Nähringen; Handel in allen Zweigen von Kurzwaaren u. Möbeln. – Buddelöfen: Drahtfabrikation in allen Dimensionen. Amboß-, Rade-, Nagel-, Schmiede-, Band-, Draht- u. Rundeisen, sowie Walzdraht; ferner: Messing-, Guß- u. Druckwaaren, Regen- u. Sonnenschirmgestellen, sowie Eisen-, Stahl- u. Drahtziehereien bis zu den feinsten Dimensionen. Export nach allen Richtungen.“ Also weitaus mehr, als die Iserlohner Kaffeemühlen, für die die Firma heute noch bekannt ist.

Zu der Zeit war „KyM“ längst eines der bedeutendsten Unternehmen der Stadt, und die beiden Gründerfamilien prägten nicht nur wegen ihre Standortes an der Wasserstraße und der ein Jahr zuvor, 1865, an der Oberen Mühle (damals noch Bachstraße) errichteten Fabrik, die heute unter Denkmalschutz steht, mit das Stadtbild. Fünf Villen zählt Götz Bettge auf, die auf die beiden Kommerzienräte zurückgehen, die aber größtenteils nicht mehr stehen. Eine Kissing-Villa befand sich dort, wo heute das Wichelhovenhaus steht – übrig geblieben ist nur die „Maja“, die Figur aus dem Springbrunnen, die heute das mondäne Treppenhaus des Verlagshauses schmückt. Die Möllmanns hatten eine Villa an der Baarstraße gleich neben der späteren Gaststätte Topp – von ihr ist nur noch das Gartenhaus übriggeblieben. Eine weitere Villa befand sich an der Zollernstraße 4, wo heute das Hochhaus steht. Und an der Wermingser Straße, wo heute die 1A-Passage steht, hatten die Möllmanns ein Stadtwohnhaus. Allein die heutige Musikschule an der Gartenstraße, die ebenfalls auf die Familie Möllmann zurückgeht, ist heute noch zu bewundern.

Abriss der vielen Villen in Iserlohn ist kaum zu verstehen

Hinzu kommt Kommerzienrat Konrad-Cornelius Auer, der später als Teilhaber in die Geschäftsleitung bei „Kissing & Möllmann“ einstieg und die heutige Villa Wessel erbaute und bewohnte. Eine weitere sehr dominante Villa hatte er am Tyrol. Auch sie ist – wie fast alle der etwa 80 Stadtvillen der Iserlohner Kommerzienräte – mehr oder weniger ohne Not und in Ermangelung eines Masterplans der Stadt zum Erhalt solcher Baudenkmäler, in der Nachkriegszeit abgerissen worden.

Auch bei Götz Bettge sorgt die Entwicklung in den 60er Jahren noch für Kopfschütteln. In diese Zeit fällt auch der weitgehende Abriss des Kissing&Möllmann-Komplexes an der Wasserstraße. Schon 1929, so der ehemaliger Stadtarchivar, sei die Firma weitgehend ausgezogen und nutzte bis zum Abriss nur noch einige Lagerräume. Ihre Gebäude wurden größtenteils anders genutzt – zum Beispiel als Schulungsstätte der „Hitler-Jugend“ im Dritten Reich. Später beherbergten der Komplex auch städtische Dienststellen, unter anderem die Stadtkasse. Im Mai 1966 wurde das Ganze aber größtenteils abgebrochen.

Auch dabei sei – wie so oft in Iserlohn – aus archäologischer Sicht geschlampt worden, sagt Bettge. Es seien durchaus Fundamente von mittelalterlichen Bauwerken gerade auch in Richtung Turmstraße zu vermuten, die weitere Erkenntnisse auf das mittelalterliche Iserlohn hätten bringen können. Aber ähnlich wie jüngst beim Umbau der Bauernkirche hätten solche Aspekte keine Rolle gespielt. Den Entschluss aber, den entstanden Freiraum nicht wieder zuzubauen, wertet er als ausgesprochen positiv für die Stadt.

Gut angenommener Platz trotz fragwürdiger Beton-Gestaltung

„Hier einen attraktiven, innerstädtischen Platz zu errichten, war ein wichtiger stadtplanerischer Schritt“, sagt Bettge. Mit der Fülle an Gastronomie wird er ja auch bis heute bestens angenommen – auch wenn die Gestaltung mit den wuchtigen Beton-Elementen doch eher fragwürdig und zu Recht viel diskutiert gewesen sei. Bereits zur großen 750-Jahr-Feier der Stadt 1987 habe es Planungen für eine Neugestaltung gegeben. Wenn Iserlohn mit dem Schillerplatz durch ist, könnte der Blick also gerne erneut auf den Marktplatz geworfen werden.

