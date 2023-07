Iserlohn: Einbrecher brechen Fenster in Einfamilienhaus auf

Iserlohn. In Iserlohn drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Was sie erbeuteten, muss noch ermittelt werden.

Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Hülsebeckenstraße in Iserlohn eingedrungen. Sie verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster aufbrachen.

Anschließend durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest, berichtet die Polizei.

