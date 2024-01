Die Polizei in Iserlohn fahndet nach Einbrechern.

Polizei Iserlohn: Einbrecher dringen in Gaststätten und Schulen ein

Iserlohn In mehrere Schulen, Gaststätten und eine Firma in Iserlohn ist zwischen den Feiertagen eingebrochen worden. Können Zeugen der Polizei helfen?

Mehrere Einbrüche haben die Polizei in Iserlohn zwischen den Feiertagen beschäftigt, wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag berichtete.

Unbekannte versuchten in den Tagen nach Weihnachten ein Fenster des Gymnasiums an der Stenner aufzuhebeln. Bemerkt wurde der Einbruchsversuch am Freitagabend vor Silvester.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag wurde in der Straße Am Zeugenhaus in eine Gaststätte eingebrochen. Unbekannte zertrümmerten ein Fenster, kletterten in die Gaststätte, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Schlüssel.

Auch an der Von-Scheibler-Straße sind Unbekannte durch Einschlagen eines Fensters in die Kellerräume eines Restaurants eingebrochen. An der Tür zum Restaurant scheiterten die Täter offenbar, sodass die Eindringlinge nur den Keller durchwühlen konnten. Zur möglichen Beute konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 16 Uhr.

Eine dritte eingeschlagene Scheibe gab es an einer Firma an der Teichstraße. Auch dort wurde zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in die Räume einzudringen. Dabei verletzte sich der Täter. Zur möglichen Beute konnten auch hier zunächst keine Angaben gemacht werden.

Einen Einbruch gab es außerdem zwischen Donnerstag vor Weihnachten (21. Dezember) und Freitag vergangener Woche in die OGS-Betreuung an der Hennener Straße. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf. Gestohlen wurde offenbar nichts.

