Iserlohn: Einbrecher durchwühlen Wohnung und Kellerabteil

Die Polizei in Iserlohn fahndet nach Einbrechern.

Iserlohn. Einbrecher sind in Iserlohn in zwei Mehrfamilienhäuser eingestiegen. Zur Beute gehören unter anderem Werkzeug, eine Kaffeemaschine und Kleidung.

Nach zwei Einbrüchen in Iserlohn in dieser Woche ermittelt die Polizei.

Am Donnerstag zwischen 10.30 und 18 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Straße Auf der Aeumes ein. Sie beschädigten ein Fenster und die Terrassentür. Sämtliche Möbel wurden durchwühlt. Die Polizei sicherte Spuren. Bei der Anzeigenaufnahme war noch unklar, ob die Einbrecher Beute gemacht haben.

In einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Treppenstraße brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag ein, wie die Polizei weiter berichtet. Die Einbrecher knackten ein Vorhängeschloss und stahlen eine Bohrmaschine samt Koffer, eine Bosch-Stichsäge samt Koffer, eine Senseo-Kaffeemaschine sowie einen Koffer der Marke Fila mit Kleidungsstücken.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In den konkreten Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 02371/9199-0.

