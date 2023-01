Iserlohn: Einbrecher halten die Polizei auf Trab

Iserlohn. Einbrecher machten am vergangenen Wochenende die Iserlohner Innenstadt unsicher. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Einbrecher waren am vergangenen Wochenende in Iserlohn unterwegs. Am Sonntag gab es mehrere Einbrüche und Einbruchversuche in Geschäfte an der Hans-Böckler-Straße. Zwei Unbekannte sind kurz vor 8 Uhr in eine Handywerkstatt eingebrochen. Sie zerschlugen laut Polizeibericht eine Schaufensterscheibe, stiegen in den Laden und entwendeten mehrere Handys. Zeugen hörten den Lärm und beobachteten die Täter, während sie die Polizei informierten. Als die Polizeifahrzeuge eintrafen, waren die beiden Täter bereits in Richtung Wallstraße geflohen.

Auch die Dekoration mitgehen lassen

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Allerdings lagen auf einem Parkplatz fünf alte, nicht mehr funktionsfähige Mobiltelefone. Dabei handelte es sich um Dekoration aus dem Schaufenster an der Hans-Böckler-Straße. Einer der beobachteten Männer war schwarz gekleidet mit Jacke und Basecap. Unter der Jacke trug er einen weißen Hoodie mit Kapuze über der Basecap. Der zweite Täter trug eine helle Basecap. Die Polizei sicherte Spuren, darunter Aufnahmen aus Überwachungskameras.

Noch während die Polizeibeamten den Einbruch aufnahmen, machte ein Zeuge sie auf eine weitere beschädigte Schaufensterscheibe in der Nähe aufmerksam: An einem weiteren Geschäft wurde offenbar versucht, die Schaufensterscheiben einzuschlagen.

Warum schlug die Alarmanlage an?

Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte die Polizei am Sonntag gegen 7.40 Uhr informiert, weil an einer Autowerkstatt an derselben Straße die Alarmanlage lief. Auch dieser Autofahrer bemerkte in der Nähe zwei Personen. Wie die Polizei feststellte, zerstörten die Täter eine Plexiglasscheibe eines Tores und konnten so in das Innere der Werkstatt eindringen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei Anzeigenaufnahme nicht feststellen. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Teil der Beute nach wenigen Metern verloren

Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Samstag- und Sonntagmittag in eine Apotheke am Kurt-Schumacher-Ring. Dort zerstörten die Täter eine gläserne Schiebetür. Drinnen öffneten die Täter laut Polizei eine Geldkassette mit Münzgeld. Einen Teil ihrer Beute verloren sie jedoch bereits wieder auf dem Weg nach draußen.

Aus einem Lagerraum einer Gaststätte Am Dicken Turm wurden in der Nacht zum Freitag diverse Getränke sowie leere Pfandflaschen gestohlen. Der oder die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 02372/9199-0.

Lärm im Treppenhaus gehört

Eine Wohnungsinhaberin von der Baarstraße hat der Polizei am Samstag einen Einbruch gemeldet. Sie war über das Wochenende verreist. Als sie am Sonntag nach Hause kam, fand sie eine gewaltsam geöffnete Wohnungstür vor. Außerdem war ihr Samsung-Flachbildfernseher weg. Ein Nachbar hatte am Samstag gegen 2 Uhr einen Unbekannten vor der Haustür getroffen und hörte gegen 6 Uhr Lärm im Treppenhaus, der mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte.

