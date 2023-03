Iserlohn: Einbrecher in Imbiss, Wohnhaus und Baustofflager

Iserlohn. Einbrecher sind in Wohnhäuser, einen Imbiss und ein Baustofflager in Iserlohn eingedrungen. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

Am Freitag gegen 4.20 Uhr ist ein Unbekannter in einen Imbiss an der Gartenstraße in Iserlohn eingebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie er durch ein Oberlicht über der Eingangstür klettert, versucht, eine Kasse aufzubrechen und dann in einem Lagerraum verschwindet. Dort nahm er Bargeld und Werkzeug an sich und flüchtete. Der Unbekannte dürfte etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Hoodie und eine hellgraue Jogginghose.

Er hat mittellanges, lockiges Haar. Einige Minuten zuvor, um 4.06 Uhr, wurde versucht, den Rollladen an einem Kiosk am Dördelweg hochzuschieben. Dabei beschädigte der Täter den Rollladen.

Kleidung und Motorsäge gestohlen

In einem Mehrfamilienhaus an der Kornfeldstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Donnerstagabend ein Kellerabteil aufgebrochen. Unbekannte sind zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche in ein Wohnhaus am Westheider Weg eingebrochen. Es wurden Kleidungsstücke und eine Motorsäge entwendet.

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14.20 Uhr, wurde das Vorhängeschloss an einem Tor eines Baumarktes an der Baarstraße aufgebrochen. So konnten Unbekannte in das Lager eindringen und 24 gefüllte Gasflaschen stehlen.

