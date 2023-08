Iserlohn: Einbrecher kurz nach der Tat geschnappt

Iserlohn. Ein 34-Jähriger war in der Nacht zu Sonntag in ein Iserlohner Fahrradgeschäft eingebrochen. Wie die Polizei ihn kurz darauf schon erwischte.

In der Nacht zu Sonntag wurde am Gerlingser Weg in Iserlohn laut Polizeibericht das Schaufenster eines Fahrradgeschäftes eingeschlagen. Der oder die Diebe schnappten sich zwei Fahrräder und fuhren davon. Der Einbruch wurde der Polizei gegen 1 Uhr gemeldet.

Ein Zeuge beschrieb den Beamten einen Tatverdächtigen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckte eine der eingesetzten Polizeistreifen ein entwendetes E-Bike mitsamt Preisschild in einem Garten an der Oestricher Straße. Kurz darauf lief ihnen ein 34-jähriger Mann in die Arme, auf den die Beschreibung passte. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde das zweite gestohlene Fahrrad in demselben Garten entdeckt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den oder die Täter bei dem Einbruch oder möglicherweise auf ihrem Weg vom Gerlingser Weg zur Oestricher Straße gesehen haben oder sonstige Hinweise geben könnten. Hinweise werden erbeten unter 02371/9199-0.

