Iserlohn: Einbrecher stehlen E-Scooter aus Mehrfamilienhaus

In Iserlohn gab es mehrere Einbrüche. Unbekannte drangen unter anderem in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern ein.

Iserlohn. Die Polizei berichtet, dass es in Iserlohn zu mehreren Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern gekommen war. Unbekannte haben einen E-Scooter gestohlen

Im Wiesengrund gab es in zwei Mehrfamilienhäusern Einbrüche in Kellerräume in Iserlohn, berichtet die Polizei. In dem einen Haus wurde zwischen dem 1. Dezember und Samstagmittag versucht, ein Vorhängeschloss zu entfernen. Ein Haus weiter wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag ein E-Scooter gestohlen.

Lesen Sie auch: Mit dem E-Scooter unterwegs in Iserlohn

Am Wochenende, zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen, wurde in die CVJM-Waldhütte an der Kesberner Straße eingebrochen. Ein Unbekannter hat die Eingangstür aufgebrochen und in der Hütte Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn