Iserlohn: Einbrecher versuchen, Geldautomaten aufzubrechen

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Baarstraße in Iserlohn aufzuhebeln.

Iserlohn. Ein Geldautomat in Iserlohn war das Ziel von Einbrechern. Sie versuchten, das Gerät aufzuhebeln, scheiterten aber. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erfolglos sind Einbrecher geblieben, die in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, einen Geldautomaten in Iserlohn aufzuhebeln. Gegen 3.15 Uhr lösten sie in eine Bankfiliale an der Baarstraße einen Alarm aus, berichtet die Polizei.

Die wenig später eintreffenden Polizisten stellten fest, dass mehrere Standfüße für Baustellenzäune, Steine sowie eine Europalette vor dem Eingang abgelegt wurden. Die Glastür des Haupteingangs war zudem mit schwarzer Farbe besprüht worden. Ein Geldautomat in der Filiale wies starke Beschädigungen auf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden.

