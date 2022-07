Iserlohn: Einbrecher verwüsten Bürogebäude

Die unbekannten Täter haben im Bürogebäude am Iserlohner Werner-Jacobi-Platz einen Schaden von etwa 4000 Euro angerichtet.

Iserlohn. Ein Bürogebäude am Iserlohner Werner-Jacobi-Platz war das Ziel unbekannter Einbrecher.

Zwischen Samstag- und Montagmorgen haben sich Unbekannte laut Polizeibericht gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Werner-Jacobi-Platz in Iserlohn verschafft. In den Räumlichkeiten wurden diverse Gegenstände beschädigt und teilweise entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Täterhinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

