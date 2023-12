Iserlohn: Einbrecher will Glühwein aus Crêpesstand stehlen

Iserlohn Ein 42-jähriger Iserlohner war in einen Crêpesstand in der Innenstadt eingebrochen, er wollte Glühwein und Nussnougatcreme stehlen.

Ein Zeuge beobachtete laut Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, wie ein Mann mehrere Gegenstände aus einer Holzhütte eines Crêpesstands an der unteren Wermingser Straße in Iserlohn transportierte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen, einen 42-jährigen Iserlohner, noch am Stand an. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Mann mehrere Gläser Nussnougatcreme und Glühwein zu stehlen. Der 42-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

