Die Polizei in Iserloh sucht nach unbekannten Tätern, die in ein Geschäft in der Innenstadt einbrechen wollten.

Polizei Iserlohn: Einbruch in Geschäft scheitert an Eingangstür

Iserlohn. Dieser Einbruchsversuch ist gescheitert: Unbekannte wollten in ein Geschäft in Iserlohn eindringen. Doch schon an der Eingangstür war Schluss.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, die Eingangstür eines Geschäfts in Iserlohn aufzuhebeln und sich so Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Laut Polizeibericht scheiterten sie an der Tür zu dem Laden in der Straße Am Dicken Turm.

Täterhinweise liegen nicht vor.

